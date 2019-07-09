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米其林餐廳牛排咬不爛＋蒼蠅飛來飛去… 星廚回話了

2019-07-09 15:32聯合報 記者羅建怡╱即時報導

林明健捍衛餐廳，在臉書提出反駁。圖／WILDWOOD提供
林明健捍衛餐廳，在臉書提出反駁。圖／WILDWOOD提供
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知名網紅Toyz以一則影片「米其林餐廳還能踩雷？牛排咬不爛＋蒼蠅飛來飛去！竟然還吃到未來漢堡？」影片逼近40萬次點閱，吸引網友關注與討論，網友紛紛留言「這才是我喜歡的風格阿，難吃就難吃、好吃就好吃，踢歐歪立94讚我喜歡這集，夠嗆」；「在影片裡吐出來，好噁心，果斷檢舉」；「謝謝Toyz擔任除雷大隊，不好吃就說實話，很棒！」；「看來這間餐廳需要戈登的地獄廚房來改造了」。

網路撻伐聲浪不斷，引得星廚林明健忍不住也在臉書回應，「每個人在發表文章及言論之前，是否應該先去瞭解真相是什麼？」「當認真經營的品牌成了有心人士操弄下的犧牲品，相信不是你我所樂見的」。同時也表達「目前正在與律師進行討論，不排除提告或採取法律行動」，堅持捍衛餐廳。

「Toyz」是位遊戲實況主兼YouTuber，因直白、幽默的談話方式，受到許多粉絲喜愛。除了遊戲，Toyz也常發表美食評論，以現場直擊的方式試吃，並立即評論，此次試吃料理為獲得米其林餐盤推薦的WILDWOOD原木燒烤餐廳，影片抨擊服務不到位，餐盤有蟲，牛排咬不動，龍蝦肉爛「像一隻不太新鮮的大蝦」，甚至「前菜上面綠綠的菜還帶草味」，一餐花費5千元，「但若免費請我去也不會再來了」，言詞犀利。

這家餐廳是來自香港的名廚林明健開設，也是他繼LONGTAIL餐廳酒吧及Chou Chou法式料理餐廳，分別獲得2018台北米其林一星及餐盤推薦之後，再次進軍台北市信義區百貨商圈、打造WILDWOOD原木燒烤餐廳。針對此事，他在臉書也針對影片中的四點回應：

其一，對方指控我們的牛小排3分熟咬不爛，並當場在影片中吐出牛肉。片中呈現向服務人員表達熟度有問題後，服務人員並未更換。

其二，片中形容，原木燒烤的龍蝦像是吃一隻不新鮮的大蝦。

其三，蒼蠅飛來飛去。

其四，未來漢堡沒牛肉口感。

事實上，對方利用剪接的手法，扭曲了事實。當天的事件還原如下：

第一，對方點牛小排並堅持要三分熟，服務人員點餐時已有說明牛小排適當熟度為五分熟以上，但對方仍堅持一定要三分熟度。但在影片剪接時故意將牛肉吐出，表達嚼不爛。 並跟現場服務人員表示牛肉熟度的問題，現場人員表示可為他重做一份合適熟度的牛排，但影片中卻是將這段服務完全剪掉，並故意以「我已經給過機會了但他沒問」的說法來誤導觀眾，刻意扭曲事實。

第二，餐廳中所使用的都是活龍蝦，同餐期的另一桌客人也有點龍蝦並表示滿意，片中卻是以肉太碎、不夠扎實、像吃一隻不新鮮的大蝦來形容。

第三，我們的餐廳位在百貨商場，整棟樓的消毒是由百貨負責，我們百分百相信其專業及標準，但因有戶外露台，為半開放空間，偶爾有小果蠅飛入，對此會更加注意，但非片中誇大字幕「蒼蠅飛來飛去」。此次事件也讓衛生局今日再次過來檢查，檢查結果完全沒有問題，更讓人不禁懷疑是有心人士操弄。

第四，服務人員在上餐時，確定會為每一位客人解說菜色，未來漢堡是用豌豆為主要原料添加甜菜根及椰子油呈現肉的色澤與口感，對方影片中卻僅表示「唯一比較好吃的東西卻沒有牛肉的口感」，但未來漢堡本來就沒有牛肉。

林明健也指出，「針對此單一事件我們目前正在與律師進行討論，不排除提告或採取法律行動。但是，我依然支持言論自由，在台灣生活依舊很幸褔。」

漢堡米其林
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