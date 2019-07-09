GU「鬼娃恰吉T恤」開賣半天斷碼 網友求問：會再補貨嗎？

2019-07-09 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



復古與懷舊絕對是潮流界萬年不敗的時尚關鍵字！平價時尚再度攜手經典電影及品牌懷舊風Logo，重現90年代經典配色及海報圖案，讓粉絲在今夏可以穿出濃濃的復古潮味！

日本平價時尚GU日前推出一系列經典電影聯名系列，將四部70-80年代最具代表性的電影名片，包含「發條橘子」、「大白鯊」、「大法師」、「小精靈」等經典場景及海報圖案融入T恤設計中，其中最受消費者關注的就屬首度與鬼娃「恰吉」推出聯名印花T恤。

由於鬼娃「恰吉」常被台灣網友笑稱撞臉台灣政治人物王世堅，因此當開賣消息一出，許多網友紛紛留言「根本世堅聯名款！」，還問說「有沒有世堅與恰吉的合體版？」，而商品昨(8日)在台開賣不到半天，部分尺碼便已斷貨，部分沒買到的網友還問說，「會再補貨嗎？」可見熱搶程度。此外，GU女裝則與「派拉蒙影片」、「米高梅電影」、「哥倫比亞影業」及「二十世紀福斯影片」等電影公司推出聯名系列，將各電影公司Logo躍上今夏單品。