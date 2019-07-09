陳曉代言芝柏表自備生日禮 陳妍希只需網路放閃
巨蟹座的大陸知名男演員陳曉，日前歡度32歲生日，妻台灣女星陳妍希在微博放閃po出一家三口甜蜜照為他慶生。剛巧在他生日前一週，瑞士高級製表品牌芝柏表（Girard-Perregaux，簡稱GP）宣布陳曉為品牌代言人，並於蘇州河畔舉辦的天際行者（Earth To Sky）之夜活動上，由品牌CEO代表贈送一枚價值近30萬元的Laureato桂冠系列Absolute大三針腕表，可以說是最佳生日禮物。
在品牌發布的代言形象照中，陳曉身穿基本黑色西裝，配戴1966系列、40毫米的玫瑰金腕表，走紳士路線。而另一系列的形象照中，手拎皮夾克的他則換上Laureat天際行者鏤空腕表，是芝柏表今年以「天際行者」概念主題詮釋70年代經典設計Laureato桂冠系列的最新力作之一，採42毫米黑色高科技陶瓷表殼，鏤空的機芯則以PVD處理為藍色，藍黑雙色的配襯凸顯機芯肌理線條，在工藝與科技上展現當代美學。而同樣自「天際行者」概念發展出的Laureato桂冠系列Absolute系列，則有自動大三針、計時碼表以及WW.TC世界時區共3款腕表，全系列採44毫米PVD鍍黑色鈦金屬表殼，搭配從中心深藍色漸變至沉黑色的太陽紋表盤、白色夜光內表圈，運動感十足。
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