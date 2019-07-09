陳曉代言芝柏表自備生日禮 陳妍希只需網路放閃

2019-07-09 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



巨蟹座的大陸知名男演員陳曉，日前歡度32歲生日，妻台灣女星陳妍希在微博放閃po出一家三口甜蜜照為他慶生。剛巧在他生日前一週，瑞士高級製表品牌芝柏表（Girard-Perregaux，簡稱GP）宣布陳曉為品牌代言人，並於蘇州河畔舉辦的天際行者（Earth To Sky）之夜活動上，由品牌CEO代表贈送一枚價值近30萬元的Laureato桂冠系列Absolute大三針腕表，可以說是最佳生日禮物。