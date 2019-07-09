7月14日全新《柯南》華視暑期連播1小時 黑衣組織威脅再度來襲

2019-07-09 16:06 聯合新聞網 聯合數位文創



圖／華視 提供 分享 facebook

喜歡經典卡通《名偵探柯南》的大朋友、小朋友有福了，由華視、聯合數位文創主辦的「名偵探柯南 科學搜查展」與東南旅遊異業合作的贈獎活動，將隨著華視首播全新一季《新名偵探柯南》精彩推出，就是要讓大家開心過暑假！

全新一季《新名偵探柯南》中柯南與少年偵探團將面臨更多棘手的案件，工藤新一父親工藤優作過去未解決的案件，疑似出現了破案的曙光，同樣的血印文字多年之後再度出現在被害人身邊，柯南能否解開父親留下的案件謎團? 少年偵探團搭上鈴木號特快車參加推理遊戲，卻意外碰上密室殺人事件，黑衣組織也再次現身找上灰原，威脅步步逼近之下，少年偵探團能全身而退嗎? 最新「無人能解的冰之陷阱」、「工藤優作的未解決事件」、「隅田川夜櫻路線」、「迫近灰原秘密的黑影」、「漆黑神秘列車」等精彩劇情單元將在本季陸續登場!

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華視卡通《名偵探柯南》自1997年播出至今邁入第12年，廣受觀眾朋友的喜愛，不僅曾多次拿下台灣媒體觀察教育基金會舉辦的「適齡兒童電視節目標章」，收視率更是屢創佳績，多次進入無線台每週總排名前20名，是華視招牌卡通之一，華視自7月14日起推出全新一季《新名偵探柯南》，將會播出第739集至767集，於每週六、日下午6點半全台首播最新集數，每週六、日下午6點精彩重播，中華電信MOD華視頻道也將同步播出，在暑假期間限定連播一小時，讓大小朋友們看個過癮，一起開心FUN暑假!