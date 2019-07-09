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木村光希同款rag & boneT恤原來是這個價錢 但刺繡服務僅限官網…殘念

2019-07-09 11:08聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

木村光希（Kōki）在IG放了一張穿有刺繡Koki字樣的T恤，青春無敵美到爆棚，代言的品牌環繞著她，閃耀奢華星味，身邊還放了一只CELINE包款，以身上的簡約純白rag & bone配襯，顯得清爽迷人。

近期和木村拓哉都開始頻密經營微博的木村光希，穿著rag & bone特別為光希客製設計的T恤，這件白色The Tee來自品牌2002年設計出的經典T-Shirt款式，原料採用100%秘魯生產的匹馬棉（Pima Cotton），相較於一般棉質更為柔軟、具有彈性，匹馬棉的生產總量僅占世界棉總產量的3％，纖維長度可達1.5英吋以上，又稱為超長纖維棉；The Tee除了選用此舒適優質棉料，在細節部分包含領口強化、背後標誌縫線，且每一件The Tee皆有品管證明的Quality Guaranteed布標。

殘念的是，售價為台幣4千元的The Tee，目前個人姓名刺繡服務僅限官網https://www.rag-bone.com/personalize-it/，去年耶誕節時期品牌曾在紐約推出相關服務，於喀什米爾毛衣、圍巾、手套、帽子等繡上名字以作佳節賀禮。此外，木村光希身上不乏她代言的BVLGARI，而身旁的CELINE C Bag，則是和安柏赫德、莉莉克林斯同款，靈感來自經典的CELINE包款開關細節，方形包身配搭信封造型上蓋，簡約俐落，C字浮雕鎖釦為其辨識度，絎縫款式則散發八○年代的優雅風貌。

木村光希身穿客製刺繡白色rag & bone The Tee。圖／取自IG
木村光希身穿客製刺繡白色rag & bone The Tee。圖／取自IG
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駝黑拼色格紋襯芯小牛皮中型鍊帶包，售價99,000 元。圖／CELINE BY ...
駝黑拼色格紋襯芯小牛皮中型鍊帶包，售價99,000 元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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木村光希身穿客製刺繡白色rag & bone The Tee，身邊放著CELIN...
木村光希身穿客製刺繡白色rag & bone The Tee，身邊放著CELINE C Bag。圖／取自IG
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黝黑色格紋襯芯小牛皮中型鍊帶包，售價99,000 元。圖／CELINE BY H...
黝黑色格紋襯芯小牛皮中型鍊帶包，售價99,000 元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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The Tee共有白、灰、黑三種顏色，售價4,000元。圖／取自rag & bo...
The Tee共有白、灰、黑三種顏色，售價4,000元。圖／取自rag & bone官網
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