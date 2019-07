木村光希同款rag & boneT恤原來是這個價錢 但刺繡服務僅限官網…殘念

2019-07-09 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



木村光希(Kōki)在IG放了一張穿有刺繡Koki字樣的T恤,青春無敵美到爆棚,代言的品牌環繞著她,閃耀奢華星味,身邊還放了一只CELINE包款,以身上的簡約純白rag & bone配襯,顯得清爽迷人。

近期和木村拓哉都開始頻密經營微博的木村光希,穿著rag & bone特別為光希客製設計的T恤,這件白色The Tee來自品牌2002年設計出的經典T-Shirt款式,原料採用100%秘魯生產的匹馬棉(Pima Cotton),相較於一般棉質更為柔軟、具有彈性,匹馬棉的生產總量僅占世界棉總產量的3%,纖維長度可達1.5英吋以上,又稱為超長纖維棉;The Tee除了選用此舒適優質棉料,在細節部分包含領口強化、背後標誌縫線,且每一件The Tee皆有品管證明的Quality Guaranteed布標。