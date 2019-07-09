停辦男裝大秀、創意總監離職 Cerruti 1881究竟怎麼了？

2019-07-09 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



根據WWD的報導，2015年加入法國男裝品牌Cerruti 1881的設計師Jason Basmajian在日前已經離職，雖然更換設計師在業界不是新鮮事，但在5月底時，品牌也同時低調通知不參與巴黎男裝周的日程，不禁會讓人猜想，品牌怎麼了？

法國男裝品牌Cerruti 1881現任創意總監Jason Basmajian被WWD證實，已經離開了原任職位，在此之前他還曾帶領同集團的Gieves & Hawkes成功轉型而獲得賞識，因此被高層調任到Cerruti 1881。不僅如此，Jason Basmajian還在任內開發出女裝系列，並為其男裝系列帶來了現代、悠閒與優雅格調，保有創辦人的品牌DNA，在業界中也頗受好評。然而，Jason Basmajian在離之前，品牌更在6月巴黎男裝周到來的前夕，低調通知媒體不參與其日程，讓整個業界都在猜想，Cerruti 1881究竟怎麼了？