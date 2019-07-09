停辦男裝大秀、創意總監離職 Cerruti 1881究竟怎麼了？
根據WWD的報導，2015年加入法國男裝品牌Cerruti 1881的設計師Jason Basmajian在日前已經離職，雖然更換設計師在業界不是新鮮事，但在5月底時，品牌也同時低調通知不參與巴黎男裝周的日程，不禁會讓人猜想，品牌怎麼了？
法國男裝品牌Cerruti 1881現任創意總監Jason Basmajian被WWD證實，已經離開了原任職位，在此之前他還曾帶領同集團的Gieves & Hawkes成功轉型而獲得賞識，因此被高層調任到Cerruti 1881。不僅如此，Jason Basmajian還在任內開發出女裝系列，並為其男裝系列帶來了現代、悠閒與優雅格調，保有創辦人的品牌DNA，在業界中也頗受好評。然而，Jason Basmajian在離之前，品牌更在6月巴黎男裝周到來的前夕，低調通知媒體不參與其日程，讓整個業界都在猜想，Cerruti 1881究竟怎麼了？
據了解，Jason Basmajian雖刻意維持了Cerruti 1881的奢華魅力，不過在潮流文化當道的影響下，業績並未顯著提升，讓品牌聲量更是逐漸下滑，致使他請職走人。而這也是近期設計師離開品牌的例子之一，在6月中旬時，成功翻轉Kenzo形象的雙人創意總監Humberto Leon與Carol Lim也宣布離任，並於巴黎男裝周發表最後一季作品。從2011年就加入品牌的兩人，成功為這個設計師品牌，注入街頭元素，並有效的刺激買氣，連續數季都是潮流界人士都追捧的品牌之一。紅毯常勝軍的Marchesa女裝，也在日前公布，共同創辦人Keren Craig離開公司，2020年早春則是其最後一季設計。
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