華信航空將直飛台中到日本鳥取 每周三六飛

2019-07-09 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



華信航空今年9月4日，由台中直飛日本鳥取航線將開航，每周三、六飛航，華信航空台中-鳥取AE7336班次，將在早上7點從台中機場起飛，10點50分抵達日本鳥取機場；回程鳥取-台中AE7337當地時間上午11點50分由鳥取機場起飛，中午1點45分返抵台中機場。華信航空以104人座的E190飛機執行飛航任務，兩地飛行時間為2小時50分。

華信航空表示，日本鳥取是許多台灣遊客嚮往的旅遊勝地，華信航空獨家推出台中直飛日本鳥取包機，為慶祝鳥取開航，雄獅旅行社和山富旅遊等旅行業者推出4天3夜行程新台幣2萬3900元起、5天4夜新台幣3萬900元起的超值開航優惠價，含交通、住宿及行程。精彩行程有鳥取砂丘、戀山形車站、立雲峽天空之城、出雲大社及白兔神社等。

鳥取砂丘是日本最大的觀光砂丘，可以騎乘駱駝欣賞壯麗的美景，鬼太郎大街是帶孩子的家庭絕不能錯過的景點，兩旁有多達177尊活靈活現的妖怪青銅像，商店街不乏可愛伴手禮和特色美食。鳥取更是名偵探柯南的作者青山剛昌先生的故鄉，是柯南迷朝聖必訪的地方。