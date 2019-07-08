新光三越這「夏」卡利HIGH 綁定skm pay再抽iPad mini

2019-07-08 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



為迎接暑假消費買氣，新光三越推出年度大規模促刷活動「夏天卡利HIGH」，今年優惠再升級，除貴賓卡友持12大指定銀行卡刷卡滿額可享4~6%電子禮券回饋以外，首二日還有持貴賓卡及12大指定銀行信用卡消費滿5,000元送200元，此外，針對百貨行動支付再加碼，像是7月底前首次綁定skm pay就有機會抽中限量15台的iPad mini，還有多項夯品都能在新光三越APP上以扣會員點數或加價購方式進行獨享兌換！

新光三越今年上半年在精品及餐飲表現亮眼帶動下，全台業績呈現微幅成長，緊接著是夏換季、父親節及七夕檔期，新光三越推出「夏天卡利HIGH」，活動從7月11日到8月15日，貴賓卡友持12大指定銀行卡刷卡購物滿1萬元回饋4%、滿6萬元回饋5%、滿20萬元回饋6%電子禮券。

此外，首二日持貴賓卡及12大指定銀行信用卡消費滿5,000元送200元，7月11日至7月21日持8大指定銀行信用卡刷卡滿8,000元送200元，新光三越聯名卡友獨享再加贈100元等。

而新光三越在去年推出行動支付skm pay後，消費者反應不錯，也趁此檔期規畫多重優惠擴大回饋，像是7月11日到7月31日首次綁定skm pay就有機會抽中全台限量15台的iPad mini，另7月11日至8月8日使用skm pay並於指定餐廳消費，就有機會抽中全台限量的「該筆金額由新光三越幫您買單」，最高回饋1萬元電子禮券，以及7月11日至7月21日持skm pay綁定台新銀行或新光銀行之新光三越聯名卡天天單筆刷滿3,000元贈300點會員點數。

針對貴賓卡卡友，新光三越更推出集點回饋「好食光－集點送」，不論是曾榮獲德國紅點獎及iF兩項大獎且一次融合雙耳湯鍋和單柄鍋兩種鍋具的「CHEF TOPF獨享鍋堆疊鍋具組」，還是上市不到半年就已熱銷超過十萬包的「千拌麵」或台灣老字號製麵品牌三風製麵推出全台首創「辣椒麵」，都能在新光三越APP上以扣會員點數或加價購方式進行兌換。