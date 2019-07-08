銅板價超狂大蛋餅「來台南怎能不吃」 薯泥起司會牽絲
到台南吃早餐，沒按照往例被推薦到牛肉湯，而是要來一份超狂又會牽絲的大蛋餅？ >
這家位於台南中西區健康路上，超人氣的「吐司吐司早餐專賣店」，是台南當地網友都大推的美味。除了有滿滿的外帶人潮，排隊內用顧客也很多，更有外地粉絲慕名而來。原來大家都是為了這款會牽絲的招牌「薯泥起司蛋餅」，用長長的盤子盛裝著，一切開有滿滿的薯泥跟起司大牽絲，好療癒好邪惡，不愧是浮誇系美食滿滿的台南啊。
吃過這款大蛋餅早餐的網友分享：「薯泥起司融合口感超搭」、「蛋餅夾起來牽絲的畫面實在太邪惡」、「根本超犯規超欠吃」、「超狂蛋餅」，讚嘆「來台南怎麼能沒吃過」！
被當地人也推爆的「吐司吐司早餐專賣店」原本生意就很好，後來重新裝潢後內用空間更加舒適，在IG上爆紅。一般情況下即使平日購買也需要排個隊，但為了一嘗邪惡美食，吃貨們仍很有耐心等候。
而除了必點的浮誇系「薯泥起司蛋餅」，其他如九層塔蛋餅、烤奶酥厚片、三明治類商品，也都有忠實粉絲熱愛，下次若有機會來美食之都玩，就要從早餐時段吃到飽飽飽喔！更多營業資訊與公休日，可上店家粉專查詢。
哪裡吃
吐司吐司早餐專賣店
地址：台南市中西區健康路一段348號
薯泥起司蛋餅 55
九層塔蛋餅 35
奶酥厚片 30
售價如有更動或誤植以店家門市現場公告為準
留言