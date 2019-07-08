高以翔改當老闆親上陣為YOYUU拍廣告 網「好想睡在你旁邊！」

2019-07-08 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



男神高以翔（Godfrey）今年升格當老闆和友人一同創辦YOYUU男裝品牌，更親自上陣拍攝形象廣告，讓粉絲們又驚又喜。而在推出第一波熱賣商品後，高以翔聯手自行車品牌tokyobike，在台北打造首間品牌快閃店，就是要顛覆大眾對西裝的想像。

不受於一般實體店面定點的侷限，YOYUU在快閃店搭建四座互動裝置展現品牌商品的強大機能，包括Ｙ型圓軸形象牆、360無限延伸模型、透涼氣漩室和試維空間。每一環節都緊扣YOYUU在西裝、襯衫單品上的革命性作法，同時推出限量預購Marine Drive 360禮服款西裝。此次設計選擇單排扣、尖領款式，並巧妙運用絲質緞面點綴領子、扣子、及褲管兩側，增添整體造型的細節。新款西裝除了造型上的設計巧思，布料更精選360-Stretchᴿ 延展高機能布料，搭配獨家科技工藝，使西裝整體挺拔，舒適，強力伸展後還能迅速回復原有版型。