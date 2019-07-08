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高以翔改當老闆親上陣為YOYUU拍廣告 網「好想睡在你旁邊！」

2019-07-08 17:46聯合報 記者曾智緯╱即時報導

男神高以翔（Godfrey）今年升格當老闆和友人一同創辦YOYUU男裝品牌，更親自上陣拍攝形象廣告，讓粉絲們又驚又喜。而在推出第一波熱賣商品後，高以翔聯手自行車品牌tokyobike，在台北打造首間品牌快閃店，就是要顛覆大眾對西裝的想像。

不受於一般實體店面定點的侷限，YOYUU在快閃店搭建四座互動裝置展現品牌商品的強大機能，包括Ｙ型圓軸形象牆、360無限延伸模型、透涼氣漩室和試維空間。每一環節都緊扣YOYUU在西裝、襯衫單品上的革命性作法，同時推出限量預購Marine Drive 360禮服款西裝。此次設計選擇單排扣、尖領款式，並巧妙運用絲質緞面點綴領子、扣子、及褲管兩側，增添整體造型的細節。新款西裝除了造型上的設計巧思，布料更精選360-Stretchᴿ 延展高機能布料，搭配獨家科技工藝，使西裝整體挺拔，舒適，強力伸展後還能迅速回復原有版型。

針對此次的快閃店計畫，高以翔再度親自上陣，拍攝宣傳形象影音，並邀請專業腳踏車手實際測試YOYUU的版型、剪裁的靈活度，以及布料吸濕排汗的功能。六位車手穿著Marine Drive 360西服，騎乘tokyobike快速穿梭台北市區車陣，展現直線奔馳或是轉彎特技，實際測試西裝的實穿性，也再次強調品牌特色。但形象廣告剛推出，一幕高以翔躺在床上的畫面，網友還是畫錯重點，回應說「好想睡在你旁邊！」，讓品牌又好氣又好笑。

YOYUU Marine Drive 360禮服款長褲，約5,890元。圖／YO...
YOYUU Marine Drive 360禮服款長褲，約5,890元。圖／YOYUU提供
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YOYUU形象廣告中，一幕高以翔躺在床上的畫面，引起粉絲眾多遐想。圖／摘自微博
YOYUU形象廣告中，一幕高以翔躺在床上的畫面，引起粉絲眾多遐想。圖／摘自微博
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大帥哥高以翔親自上陣，為個人服裝品牌，拍攝形象廣告。圖／YOYUU提供
大帥哥高以翔親自上陣，為個人服裝品牌，拍攝形象廣告。圖／YOYUU提供
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YOYUU Marine Drive 360禮服款西裝，約11,500元。圖／Y...
YOYUU Marine Drive 360禮服款西裝，約11,500元。圖／YOYUU提供
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大帥哥高以翔親自上陣，為個人服裝品牌，拍攝形象廣告。圖／YOYUU提供
大帥哥高以翔親自上陣，為個人服裝品牌，拍攝形象廣告。圖／YOYUU提供
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哥高以翔親自上陣，為個人服裝品牌，演繹Marine Drive 360禮服款西裝...
哥高以翔親自上陣，為個人服裝品牌，演繹Marine Drive 360禮服款西裝。圖／YOYUU提供
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西裝快閃車手
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