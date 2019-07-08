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不知道就落伍啦！網紅激推超萌「卡娜赫拉」現蹤小7門市

2019-07-08 17:15聯合報 記者徐力剛╱即時報導

高溫炎熱，想出門踏青又害怕毒辣太陽，來7-ELEVEN聯名門市吃喝玩樂一次滿足。7-ELEVEN看準商機，攜手日本動畫「卡娜赫拉的小動物」與美國「Lay’s樂事」合作，北部「威克」、「鑫樂昇」門市即日起換上新裝，化身全新聯名店，抓住消費者眼球。

新改裝的7-ELEVEN「卡娜赫拉的小動物聯名門市（威克門市）」地理位置便利，鄰近南京復興捷運站， 47.3坪空間寬敞舒適，室內以粉紅、粉藍與粉黃為主視覺色系，搭配卡娜赫拉的小動物造型公仔裝飾，卡哇伊程度爆表，粉絲尖叫聲不斷。現場即日起販售各式卡娜赫拉的小動物聯名商品，其中以「卡娜赫拉的小動物膳魔師不鏽鋼真空保溫瓶」詢問度最高，提供珍珠白、蜜桃粉及薄荷綠3款供消費者選擇，粉色瓶身綴以卡娜赫拉的小動物圖飾點綴，自用送禮兩相宜。

特色「卡娜赫拉的小動物 皮革書本包」有紙飛機、降落傘2種款，可愛的P助與粉紅兔兔萌翻全場；好康再加碼，CITY CAFE換新裝，即日起於7-ELEVEN威克門市購買熱飲，可獲得 CITY CAFE X 卡娜赫拉的小動物聯名咖啡杯。

西門電影街人聲鼎沸，7-ELEVEN「鑫樂昇」門市以Lay’s樂事為主題發想，美式運動裝潢充滿活力，特殊地面跑道設計，搭配休憩區桌面彈珠檯、手足球桌等遊戲，天花板則以大型Lay’s樂事圖飾妝點，充滿設計感。鑫樂昇門市限定販售百事可樂汽水機、雙層熱狗機、海尼根生啤機及特殊口味洋芋片，帶給消費者全新味覺饗宴。

7-ELEVEN分享，目前全台品牌聯名店數量有5家，大多選擇40坪以上店面，重新規劃商品貨架、牆面、地板、燈光及座位區，繼先前首波與可口可樂、海尼根及瑪莎拉蒂聯手，店內化身美式餐廳、餐酒館及超跑精品店，消費者回饋熱烈，此次第2波計畫再度發燒，讓消費體驗更有趣。

Costco限定款「激浪汽水」鑫樂昇門市喝得到。記者徐力剛╱攝影
Costco限定款「激浪汽水」鑫樂昇門市喝得到。記者徐力剛╱攝影
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「CITY CAFEX 卡娜赫拉的小動物聯名咖啡杯」化身IG打卡必備單品。記者徐...
「CITY CAFEX 卡娜赫拉的小動物聯名咖啡杯」化身IG打卡必備單品。記者徐力剛╱攝影
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7-ELEVEN「卡娜赫拉的小動物聯名門市」鄰近南京復興捷運站。記者徐力剛╱攝影
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7-ELEVEN「鑫樂昇」門市充滿美式運動風。記者徐力剛╱攝影
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店內粉紅兔兔公仔趣味性十足。記者徐力剛╱攝影
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7-ELEVEN「威克」門市化身卡娜赫拉的小動物聯名店，可愛又逗趣。記者徐力剛╱...
7-ELEVEN「威克」門市化身卡娜赫拉的小動物聯名店，可愛又逗趣。記者徐力剛╱攝影
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「卡娜赫拉的小動物膳魔師不鏽鋼真空保溫瓶」環保愛地球，售價799元/個。記者徐力...
「卡娜赫拉的小動物膳魔師不鏽鋼真空保溫瓶」環保愛地球，售價799元/個。記者徐力剛╱攝影
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