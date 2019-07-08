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今夏必嘗甜點「柚香芋泥起士塔」、崩壞系「芒果覆盆子厚鬆餅」療癒上桌

2019-07-08 16:56聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

正式邁入七月盛夏，日本起士塔專門店「安普蕾修Sweets」，除了經典款原味起士塔，更隨著季節推出不同風味，今年暑假，安普蕾修將愛文芒果、百香果、柑橘、鳳梨共四款水果風味結合推出「夏季水果起士塔」，以及將咖啡飲品變成「焦糖咖啡起士塔」。此外，7/12至10/31再推出芋頭控最愛的「柚香芋泥起士塔」，在七月底前加價50元即可購買（原價65元），輕鬆享受綿密濃厚的芋頭滋味。

安普蕾修Sweets日籍顧問甜點職人嚴選台灣愛文芒果選為主要食材，混搭香氣明顯的百香果、清新爽酸的柑橘共3種水果熬煮成果醬，再添入芒果、鳳梨果乾與柑橘皮丁增添香氣，「夏季水果起士塔」一次吃得到四款不同水果風味；「焦糖咖啡起士塔」則將咖啡香氣組成綿密濃郁又不膩口的大人味，最適合為辦公室裡努力工作的各位帶來精神鼓舞。

而芋頭控最愛的「柚香芋泥起士塔」則使用大甲芋頭，再搭配經適當砂糖糖漬而成的愛媛縣四國地區柚子，不論是冰凍、常溫，或是回溫烤過，都能享受濃郁的芋頭滋味。即日起至7/31，凡於全台安普蕾修門市不限金額消費，現場掃描QRCODE或搜尋“安普蕾修Sweets”加入LINE帳號好友，即可免費獲得「原味費南雪」或「莎布蕾」享受限定好康。

另外，「杏桃鬆餅屋」也帶來暑期限定的崩壞系「夏日芒果覆盆子厚鬆餅」，以及花果系的「芒果鳳梨冰沙氣泡飲」、「玫瑰荔枝檸檬冰沙氣泡飲」、「葡萄柚蘋果冰沙氣泡飲」、「伊勢草莓思慕昔」共4款夏季清爽飲品，7/1至8/31期間，季節商品於全品牌店舖供應。此次更首度與香水品牌DOLCE & GABBANA合作，凡只要單點以上季節商品，即送DOLCE & GABBANA浪漫花園淡香精試香品及優惠券。

伊勢草莓思慕昔，售價200元。圖／杏桃鬆餅屋提供
伊勢草莓思慕昔，售價200元。圖／杏桃鬆餅屋提供
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柚香芋泥起士塔，售價65元。圖／安普蕾修提供
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夏日芒果覆盆子厚鬆餅，售價350元。圖／杏桃鬆餅屋提供
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焦糖咖啡、夏季水果起士塔，售價65元。圖／安普蕾修提供
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芒果咖啡鳳梨
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

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