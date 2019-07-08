BVLGARI打造女性最愛的粉紅浪漫夢想 再推秒殺七夕情人節限定組合

2019-07-08 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



每次一推出都會被秒殺的寶格麗（BVLGARI）七夕情人節組合，今年再度主打粉紅色系包款，讓女生們第一眼就愛上。品牌提供兩款「Serpenti in Love Serpenti Forever粉色七夕限定配件套組」，以成雙成對組合，呼應愛情的美好。

今年的七夕情人節，BVLGARI推出了Serpenti Diamond Blast 3 Chain粉色小牛皮肩背包搭配同款式的粉色小牛皮手環，以及Serpenti Forever粉色金屬水蛇皮手提肩背包和Serpenti Forever粉色金屬水蛇皮卡夾的限定組合。不管是哪一款，都運用了女性最愛的粉紅色來點綴，而且限量包款的Serpenti琺瑯蛇頭中心還以粉色亮彩琺瑯妝點出愛心，搭配縞瑪瑙蛇眼，為夏日注入甜蜜氛圍。不僅如此，限定的組合都會有著特殊精美包裝，不論是贈送給心愛的對方，還是犒賞自己都絕對會讓人眼睛狂冒粉紅泡泡。