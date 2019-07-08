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BVLGARI打造女性最愛的粉紅浪漫夢想 再推秒殺七夕情人節限定組合

2019-07-08 16:52聯合報 記者曾智緯╱即時報導

每次一推出都會被秒殺的寶格麗（BVLGARI）七夕情人節組合，今年再度主打粉紅色系包款，讓女生們第一眼就愛上。品牌提供兩款「Serpenti in Love Serpenti Forever粉色七夕限定配件套組」，以成雙成對組合，呼應愛情的美好。

今年的七夕情人節，BVLGARI推出了Serpenti Diamond Blast 3 Chain粉色小牛皮肩背包搭配同款式的粉色小牛皮手環，以及Serpenti Forever粉色金屬水蛇皮手提肩背包和Serpenti Forever粉色金屬水蛇皮卡夾的限定組合。不管是哪一款，都運用了女性最愛的粉紅色來點綴，而且限量包款的Serpenti琺瑯蛇頭中心還以粉色亮彩琺瑯妝點出愛心，搭配縞瑪瑙蛇眼，為夏日注入甜蜜氛圍。不僅如此，限定的組合都會有著特殊精美包裝，不論是贈送給心愛的對方，還是犒賞自己都絕對會讓人眼睛狂冒粉紅泡泡。

另外，若是手腳太慢買不到這超值的七夕組合，BVLGARI也以同樣概念打造Divas’ Dream系列粉色七夕限定款項鍊，採用受女性歡迎的玫瑰金材質為主體，並在墜飾上鑲嵌1顆約0.10克拉圓形切割鑽石、搭配18顆圓形切割粉紅剛玉與珍珠母貝。或是可挑選今年秋冬新品的Serpenti Forever火鶴石英色小牛皮手提肩背包、肩背包，同樣有著絕美色彩，能讓女性消費者愛不釋手。

寶格麗Serpenti Forever粉色金屬水蛇皮手提肩背包，蛇頭扣環飾以白色...
寶格麗Serpenti Forever粉色金屬水蛇皮手提肩背包，蛇頭扣環飾以白色淡粉色琺瑯，愛心圖案飾以粉色亮彩琺瑯，不分售。圖／BVLGARI提供
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寶格麗Serpenti in Love Serpenti Forever粉色七夕...
寶格麗Serpenti in Love Serpenti Forever粉色七夕限定配件套組，粉色小牛皮肩背包與粉色小牛皮手環配件套組，約12萬1,900元。圖／BVLGARI提供
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寶格麗Divas’ Dream系列粉色七夕限定款珍珠母貝與粉紅剛玉鑽石項鍊，約1...
寶格麗Divas’ Dream系列粉色七夕限定款珍珠母貝與粉紅剛玉鑽石項鍊，約11萬4,000元。圖／BVLGARI提供
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寶格麗Serpenti in Love Serpenti Forever粉色七夕...
寶格麗Serpenti in Love Serpenti Forever粉色七夕限定配件套組，包括粉色金屬水蛇皮手提肩背包和Serpenti Forever粉色金屬水蛇皮卡夾，約12萬1,900元。圖／BVLGARI提供
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寶格麗Serpenti Forever粉色小牛皮手環，不分售。圖／BVLGARI...
寶格麗Serpenti Forever粉色小牛皮手環，不分售。圖／BVLGARI提供
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寶格麗Serpenti Forever火鶴石英色小牛皮肩背包，約72,300元。...
寶格麗Serpenti Forever火鶴石英色小牛皮肩背包，約72,300元。圖／BVLGARI提供
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每次一推出都會被秒殺的寶格麗七夕情人節組合，今年再度主打粉紅色系包款，讓女生們第...
每次一推出都會被秒殺的寶格麗七夕情人節組合，今年再度主打粉紅色系包款，讓女生們第一眼就愛上。圖／BVLGARI提供
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七夕情人節愛情
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