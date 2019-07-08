李淳愛遲到「牽拖」星座影響 戴TAG Heuer新表發「準時宣言」

2019-07-08 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



鮮少出席精品活動的李淳，在工作空檔間，受泰格豪雅（TAG Heuer）邀請，演繹全新的Autavia系列腕表。不過，向來不按牌理回答問題的李淳，在受訪時則表示「因為我是雙子座，所以是一個不太守時的人，但今天以後會盡量準時」，而在拍照時他更是難得展現時尚的一面，

李淳今年將以純愛系電影「陪妳很久很久」與台灣觀眾見面，在戲中和邵雨薇飾演高中生談起校園戀愛，而這也是他首度在台灣電影中擔綱男主角。他提到自己平常穿搭都很簡單，擁有的手表的也不多，但對今天拍攝的表款，感到很驚豔，李淳提到「平常我都戴皮帶的表比較多，可是鋼的材質蠻舒服的，夏天戴很涼爽，而且表面跟其它的不太一樣」。面對將到來的父親節，李淳被問到是否會對爸爸有何表示時，他說「我們家不太過節，而且平常兩人見面的時間不多，所以已經有先和爸爸電話聊天了」。還爆料「爸爸（李安）沒有送過我手表，而且他自己也是一只表戴很多年」，看得出父子兩人都是念舊的類型。