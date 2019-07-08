夏日內衣5大困擾你中了幾項？新款「無痕」設計超貼心

2019-07-08 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



悶熱的夏天，很多女性喜歡穿薄透的淺色系衣服，不少內衣品牌也貼心打造新款無痕設計，讓夏季穿搭不尷尬又能展現好身材。

EASY SHOP針對台灣女性夏日內衣穿搭的大困擾進行調查，前5名分別為內衣痕跡超明顯、內衣空杯不服貼有海鷗線、內衣壓胸無法呼吸、水餃墊太厚胸口大爆汗、肩帶外露不時尚。為了減少這些困擾，今夏首度推出主打輕盈無痕、自在不露線的無痕「easy line」系列內衣，不只擁有挑戰市面上軟鋼圈內衣最輕重量的55.7g特性，更加上0.1cm超薄杯緣設計，讓胸型可以更服貼。素面款顏色共有時尚黑、簡約膚、清新綠、淡雅紫，另也有平面蕾絲款，襯色平面彈性蕾絲打造無痕感，同樣使用超低脊心及軟鋼圈設計，不壓迫胸骨，薄襯棉杯搭配愛心Q彈襯墊，更運用裡層蕾絲加強側包集中修容效果，最適合胸腔骨頭較突出、穿一般鋼圈內衣會頂胸引起疼痛問題的女性。

easy line系列新品上市期間，體驗價內衣限量790元，且購買easy line系列滿四件商品，再送EASY SHOP文創環保購物袋一入，數量有限，送完為止。此外，全台EASY SHOP部分門市也舉辦「跳格子秀美照，好禮雙重送」活動，可參加抽獎等體驗活動，詳情請參官方粉絲團。