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茂林塔布斯南黑米祭推2天1夜遊 帶你深度體驗部落

2019-07-08 15:09聯合報 記者王昭月╱即時報導

【記者王昭月／高雄報導】高雄茂林區多納部落每年一度的「黑米祭」即將到來，今年部落為傳承塔布斯南 (Tabesengane)祭典文化，策畫2天1夜遊，帶民眾深度遊部落，感受不同的文化祭儀。

多納部落一年有兩大重要祭典，一個是7月15日的塔布斯南(Tabesengane)黑米祭，一是11月份的達巴嘎饒望 (Tapakadrawane) 豐收祭。塔布斯南的意義在於感謝祖靈庇佑，同時也是部落宣告解除種植小米禁忌的祭儀，另也彰顯部落團結、分享物產等觀念。

今年多納部落為復掁部落文化，7月14日及15日將舉辦2天1夜的2019年多納黑米祭Tabesengane文化產業暨觀光系列活動，讓外界有機會深度遊賞部落，了解當地文化習俗。

茂林區公所表示，2天1日的遊程精彩豐富，14日推出黑米文化闖關活動，讓遊客貼近多納部落的常民生活，屆時可一起編織花環、串小米、體驗傳統射箭並製作琉璃串飾等。晚上，部落青年會呈現結合力與美的魯凱勇士凱旋舞，第15代新頭目羅馨，也會進行部落薪火傳遞，傳承部洛精神。

7月15日族人將重現黑米祭原始祭儀，午後則推出鋸木、親子拖拉、頂上功夫及抓雞、抓豬等競技比賽。部落裡各具特色的商家及餐廳，亦將展售當季新鮮蔬果、傳統美食及手工藝品。

多納部落一年一度黑米祭活動7月14日起將推2天1夜遊。圖／茂管處提供
多納部落一年一度黑米祭活動7月14日起將推2天1夜遊。圖／茂管處提供
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