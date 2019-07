網站沒有loading好? 巴黎世家新包包讓你懷疑雙眼

2019-07-08 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



時尚品牌Balenciaga(巴黎世家)不時會推出一些搞怪又有趣的設計,可以說是讓消費者驚喜連連。近日,如果你有造訪品牌官網就會發現一款名為MONOGRAM SHIFT WALLET ON STRAP的包包,歪斜的包身帶有速度感,甚至讓人產生網頁沒有loading好的錯覺,非常有趣。

這款長方形的包款其實是大型皮夾,售價3萬7000元,內裡有一個拉鍊隔層和6個卡夾,包身以尼龍材質打造,上面裝飾著印有Balenciaga的幾何條紋,搭配皮革滾邊和可拆式的背帶、復古BB金屬扣飾,共有黑和桃紅兩色可選擇。