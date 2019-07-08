電信加值方案再進化！ 洗衣服務24小時超商收送超方便

2019-07-08 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



各電信不僅上網通話方案大打價格戰，加值服務更是越來越跨界，將食衣住行統統納入方案裡面。遠傳新推出與潔衣家合作的「行動e化洗衣服務」，每月只要399元，即可享潔衣家全省超商通路任選4件洗衣服務，至全台全家、萊爾富或OK超商，近6,000家便利商店均可送洗，24小時收送服務不受時間限制，還可隨時至潔衣家官網線上查詢洗衣進度，滿足忙碌消費者的潔衣需求。

即日起遠傳月租型用戶可在全台遠傳直營、加盟門市以及線上客服申辦「399洗衣服務」方案，每月只要399元、綁約半年，就可以每月收到遠傳以手機簡訊發送的潔衣家洗衣代碼，用戶每月可任選4件衣物，24小時隨時到超商送洗及取貨，代碼沒有期限，當月無法使用完畢也不用擔心，累積到換季一次送洗多件也可以，還有任選送件日1個月後取衣的「寄櫥送洗」服務，解決忙碌上班族、雙薪家庭的家務困擾。