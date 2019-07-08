恐龍旋風重磅來襲！《Musical TARU! 恐龍復活了》10月起北中南巡演

2019-07-08 15:50 聯合新聞網 udn售票網



月圓之夜，博物館中的展品將一一復活。圖文/AM創意提供 分享 facebook

「月光派對開始了～！」幾千年前的埃及豔后與木乃伊復活開趴，恐龍化石扭扭群舞，月圓的夜晚，宛如「博物館夜驚魂」的情節在劇場裡悄然上演！《Musical TARU! 恐龍復活了！》耗資千萬製作華麗舞台，豐沛的聲光效果，100分鐘不間斷的高強度歌舞，各式曲風輪番上陣，熱力不斷毫無冷場。從韓國紅到台灣，一共吸引超過14萬人次觀眾入場欣賞。2019年10月起，將從高雄衛武營戲劇院、新竹縣立演藝廳、國家戲劇院、台中國家歌劇院再度上演，必將掀起一波搶票熱潮。

高達3米，長達10米的恐龍化石，展現在博物館裡看不到的視覺震撼。圖文/AM創意提供 分享 facebook

安徒生和莫札特的創意（簡稱AM創意）獨家引進韓國 Culture Holic的音樂劇版權，並且結合優秀的台灣劇場設計師耗資千萬重新打造舞台、燈光、服裝、影像，創作出一部兼具娛樂性與藝術性的音樂劇作品，連韓國製作人都大讚台灣的劇場設計能力。AM創意更特地邀請曾為音樂劇「獅子王」（The Lion King）製作道具的韓國製偶師，為台灣演出重新打造巨型恐龍化石偶（最高3米、最長6米），一隻隻生動逼真的恐龍化石在舞台上復活，展現在博物館裡看不到的視覺震撼！

《Musical TARU! 恐龍復活了！》，適合全齡觀賞，是近年來最具娛樂性的中文音樂劇。圖文/AM創意提供 分享 facebook

《Musical TARU! 恐龍復活了！》2018年於台灣、新加坡兩地同步巡演，曾掀起一陣恐龍熱潮，在知名導演許傑輝、演員楊子儀、藝人阿Ben＆小可、主播夏嘉璐…等名人、觀眾激推之下，曾創下數場完售記錄，後續加演詢問持續不斷。《Musical TARU! 恐龍復活了！》高能量的歌舞強度、緊湊情節與歡樂的氣氛，不只讓現場的音樂劇迷、恐龍粉邊看邊笑，更讓年僅兩歲的孩子手舞足蹈，可說是近年最適合全齡觀賞，最具娛樂性的中文音樂劇。

《Musical TARU! 恐龍復活了！》演出訊息：

2019/10/19 14:30、19:30

高雄 / 衛武營國家藝術文化中心戲劇院

2019/11/23 14:30、19:30

新竹 / 新竹縣立文化中心演藝廳

2020/01/17 19:30

2020/01/18 14:30、19:30

2020/01/19 14:30

台北 / 國家戲劇院

2020/2/15 14:30、19:30

台中 / 國家歌劇院大劇院