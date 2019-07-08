造訪柯南故鄉 華信9月每周兩班包機台中飛日本鳥取

2019-07-08 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



日本鳥取是台灣遊客好奇的旅遊地之一，華信航空今宣布，獨家推出台中直飛日本鳥取包機，9月4日起每周三、六飛航。

華信說，台中到鳥取航班AE7336，上午7時由台中機場起飛，10點50分抵達日本鳥取機場；回程鳥取到台中，搭乘AE7337航班，當地時間上午11時50分由鳥取機場起飛，下午1時45分返抵台中機場。以104人座的E190飛機執行飛航任務，兩地飛行時間為2小時50分。

華信說，為慶祝鳥取開航，雄獅旅行社和山富旅遊等旅行業者推出四天三夜行程新台幣2萬3900元起、五天四夜新台幣3萬0900元起的超值開航優惠價，含交通、住宿及行程。

華信說，精采行程有鳥取砂丘、戀山形車站、立雲峽天空之城、出雲大社及白兔神社等，現在就來規畫來一趟鳥取之旅，一覽絕美風光。

華信說，鳥取砂丘是日本最大的觀光砂丘，可以騎乘駱駝欣賞壯麗的美景，彷彿置身電影場景一般夢幻；鬼太郎大街是帶孩子的家庭絕不能錯過的景點，兩旁有多達177尊活靈活現的妖怪青銅像，商店街不乏可愛伴手禮和特色美食。鳥取更是《名偵探柯南》的作者青山剛昌先生的故鄉，是柯南迷朝聖必訪的地方。