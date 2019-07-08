年銷月餅比聖母峰還高！這家飯店成為「月餅王」的幕後4大關鍵

2019-07-08 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



一年賣出的月餅堆起來比聖母峰還高，年銷累計27萬顆、可疊18座101。這是國賓飯店最新統計的數字，月餅年賣5萬盒，主要有4大關鍵。

國賓大飯店去年榮登「月餅王」，販售超過27萬顆月餅，若以每顆月餅厚度3.5公分計算，疊起來高度超過18座101，甚至比一座聖母峰還高。每年中秋節慶檔期都能突破5萬盒佳績，主要關鍵有4點。一是鎖定市場長銷款「百年不敗月餅」的經典廣式月餅，二為使用台灣優質在地食材，包含台南關廟金鑽17號鳳梨、屏東萬丹相思紅豆、台中大甲檳榔心芋等，三在包裝送禮大氣，四則是國賓採用「全員動起來」的銷售模式，除官網或電商通路外，更重視「人情通路」，也就是考驗各營業主管經營人脈、常客、公司行號的交誼能力，以老字號飯店打出獨特的「人情通路」。