中村至男新作首公開！獨家設計台灣限定環保玻璃吸管必收藏

2019-07-08 15:48 聯合新聞網 udn售票網



圖文/JUSTLIVE 就是現場、KKLIVE提供 分享 facebook

日本當代最頂尖的平面設計師——中村至男為了首場海外個展再度來台，7/4記者會當日親自為《中村至男自選展》揭開序幕，台灣知名設計師方序中也特地前來站台，送上自身策劃的展覽禮品，以台灣獨有的設計和音樂作品進行文化交流。本次展覽創下了中村至男 20 多年設計生涯裡的眾多新紀錄，除了有「最大規模」、「最完整」的作品展示之外，更挑戰「最高規格」與「最巨幅」的作品輸出，以及「最多品項」的周邊商品區。在眾多展場限定商品中，因應台灣減塑新政策上路，特別設計獨家的環保玻璃吸管，中村至男也親自示範使用自身設計的玻璃吸管喝珍珠奶茶，感受在地台味風情。

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2016年中村至男以《單位展》主視覺設計師身份首度來台，在台灣認識了許多設計圈的好朋友，且一直保持聯繫的友好關係。而廣受好評的單位展，也讓中村至男更有信心、決定將海外首展辦在台灣。因應台灣民眾喜愛拍照並於社群分享的習性，首度將經典繪本《方塊動物園》實體化，讓民眾可發揮創意與巨型立體方塊動物合影；同時提供中村至男歷年來創作的書籍/刊物讓民眾自由閱讀，打造適合親子同樂的遊憩空間。除了多幅大型平面作品之外，現場也展示數個以平面設計延伸完成的互動式影像、深具巧思的趣味裝置。中村至男表示，未來創作的方向希望能以跨年齡、跨國界的視覺設計，帶給所有人不同的驚喜；並透露目前正在進行繪本創作，以「無論大人小孩都能從視覺設計中發現樂趣」為主題的繪本。

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作為設計生涯最完整的作品展示與海外首展，中村至男展現出對民眾觀展體驗的重視，除了提前來台參與佈展，為求平面作品的顏色飽和不失真，更使用典藏藝術品等級的數位微噴（giclée print）與鋁板裱褙，主辦單位不計成本呈現最高品質，喜歡中村至男的粉絲們勢必要把握這次機會，用最高規格看到經典的《單位展》系列作品、世界級嘉賓米飛兔 (Miffy) 的超萌聯名，還有從未曝光過的全「心」作品，用愛為出發，呼應即將到來的七夕情人節。

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中村至男更將設計創意自展區延伸至商店區，除了從日本帶來的「FROG」ZINE 等限量刊物、托特包外，也親自參與企劃，將其最愛的青蛙元素融合進「台灣限定」的周邊設計，完成一系列包括 明信片套組、貼紙、L 型資料夾、玻璃吸管、啤酒杯組等只在展場獨賣的「台灣限定」精美周邊，並將1995年創作的《Close-up of Japan Sao Paulo》作品概念，融合青蛙元素再次賦予在周邊商品裡，最值得一提的是，與台灣本土品牌合作推出的聯名啤酒以及方塊酥限定版包裝，絕對是最具收藏價值的設計感伴手禮！

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中村至男自選展 Norio Nakamura Taipei Exhibition 2019

■ 日期：2019/7/5 (五) - 2019/9/01 (日)

■ 時間：每日 10:00- 18:00 ( 17:30 停止售票入場）

■ 場地：松山文創園區二號倉庫（台北市信義區光復南路 133 號）