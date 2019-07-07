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中秋必搶半島月餅！ 今年再推「星廚月餅禮盒」搶市

2019-07-07 20:01聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

看好台灣中秋送禮市場，半島精品店不斷創新手法，今年在台一次推出6款原裝港版月餅禮盒，包裝及内容更與香港同步，採用高雅洗湅的八角設計，呈現原汁原味的百年經典。

香港半島酒店集團旗下的半島精品店，每年推出的中秋月餅禮盒，往往引起消費者搶購熱潮，像是經典款「迷你奶黃月餅禮盒」，以半島獨家秘方加上精選鹹蛋黃烘焙而成，以及「蓮蓉系列月餅」、「星廚月餅禮盒」，更引進集結四款半島名茶的「名茶奶黃系列月餅」，味道清新帶有濃厚的異國風情，讓奶黃的味道更獨特。

其中，半島精品店首度在台與全球同步推出「星廚月餅禮盒」，由米其林星級主廚、半島酒店中式餐飲顧問鄧志強師傅，獨家研發以胡桃和桂圓兩種口味為主的「星廚月餅禮盒」。鄧志強師傅表示，以中式經典完美融合西式元素，將胡桃及桂圓兩種食材搭配有著西方色彩的奶黃，遵循古法製作而成的道地港式月餅，創造出豐富層次感的清新口味。

半島精品店進入台灣市場發展近15年，目前在台北、台中共有四間百貨門市專櫃，近年平均每年營業額成長15%。香港半島精品店傳訊經理張雅新進一步表示，半島精品店持續看好台灣高端客層節慶送禮需求增加，未來針對聖誕節、春節、情人節等重要節慶，將在台灣推出一系列佳節限定商品。

未來除了台北、台中的專櫃門市，預計擴展至高雄的百貨設點之首選，更規畫於2020年中下旬開立台灣首間旗艦店，將香港半島酒店的傳統經典風味，結合視覺及味覺體驗，原汁原味呈現給台灣消費者。

半島精品店未來針對重要節慶將推出限定商品。圖／半島精品店提供
半島精品店未來針對重要節慶將推出限定商品。圖／半島精品店提供
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半島酒店中式餐飲顧問鄧志強師傅，以胡桃和桂圓設計「星廚月餅禮盒」。圖／半島精品店...
半島酒店中式餐飲顧問鄧志強師傅，以胡桃和桂圓設計「星廚月餅禮盒」。圖／半島精品店提供
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半島迷你名茶奶黃月餅禮盒，售價1,680元。圖／半島精品店提供
半島迷你名茶奶黃月餅禮盒，售價1,680元。圖／半島精品店提供
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迷你奶黃月餅與蓮蓉月餅。圖／半島精品店提供
迷你奶黃月餅與蓮蓉月餅。圖／半島精品店提供
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月餅香港中秋
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