去東大門逛街看展！「Hello, My Name Is Paul Smith」登陸首爾DDP

2019-07-07 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



還記得幾年前在台北華山文創園區舉辦的「Hello, My Name Is Paul Smith」展覽嗎？當時Paul Smith爺爺本人還親自抵台宣傳，讓人見識到這位不老頑童俏皮搞怪的一面。現在，這個全球巡迴展覽來到了韓國首爾，也多了許多不同於台灣展的嶄新細節，非常值得一看！

本次「Hello, My Name Is Paul Smith」首爾站由首爾設計基金會（Seoul Design Foundation）主辦、倫敦設計博物館（Design Museum, London）策畫、首爾全球發展中心（Global Innovation Center）協辦，場地選在鄰近東大門商場標誌性的DDP Design Museum，這個場地是每年首爾時裝周所在地，更舉辦過大大小小各式時尚相關展覽與活動。今年適逢DDP Design Museum成立五周年，「Hello, My Name Is Paul Smith」首爾展的舉辦恰巧也一起同慶這個重大里程碑。

在展場內除了可以看到品牌創立於英國諾丁漢拜納德巷（Byard Lane）面積僅有三平方米的首家Paul Smith專賣店、Paul Smith的想像世界、倫敦辦公室、鈕扣牆等等台灣展也有的展間之外，本次首爾站也特別展出車身印有Paul Smith經典條紋的Mini Cooper汽車、一系列珍貴的品牌典藏資料以及Paul Smith 2019春夏系列。