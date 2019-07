去東大門逛街看展!「Hello, My Name Is Paul Smith」登陸首爾DDP

2019-07-07 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



還記得幾年前在台北華山文創園區舉辦的「Hello, My Name Is Paul Smith」展覽嗎?當時Paul Smith爺爺本人還親自抵台宣傳,讓人見識到這位不老頑童俏皮搞怪的一面。現在,這個全球巡迴展覽來到了韓國首爾,也多了許多不同於台灣展的嶄新細節,非常值得一看!

本次「Hello, My Name Is Paul Smith」首爾站由首爾設計基金會(Seoul Design Foundation)主辦、倫敦設計博物館(Design Museum, London)策畫、首爾全球發展中心(Global Innovation Center)協辦,場地選在鄰近東大門商場標誌性的DDP Design Museum,這個場地是每年首爾時裝周所在地,更舉辦過大大小小各式時尚相關展覽與活動。今年適逢DDP Design Museum成立五周年,「Hello, My Name Is Paul Smith」首爾展的舉辦恰巧也一起同慶這個重大里程碑。

在展場內除了可以看到品牌創立於英國諾丁漢拜納德巷(Byard Lane)面積僅有三平方米的首家Paul Smith專賣店、Paul Smith的想像世界、倫敦辦公室、鈕扣牆等等台灣展也有的展間之外,本次首爾站也特別展出車身印有Paul Smith經典條紋的Mini Cooper汽車、一系列珍貴的品牌典藏資料以及Paul Smith 2019春夏系列。