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科技體驗店齊開！戴爾三創開首店 微軟進駐台中百貨王

2019-07-07 16:06聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

戴爾全台首家旗艦門市正式開幕，包括消費、電競、商用、企業級PC到顯示器，全產品系...
戴爾全台首家旗艦門市正式開幕，包括消費、電競、商用、企業級PC到顯示器，全產品系列一次體驗。圖／台灣戴爾提供
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體驗行銷當道，高價位的科技產品更需要透過實際體驗來拉近與消費者的距離，激起購買慾！科技品牌近年紛紛在台開設體驗店，微軟繼去年於台北信義區開設台北尊享體驗店，近期前進中台灣，與法雅客合作再於台中新光三越中港店開出台中尊享體驗店，以更大、更寬敞的體驗空間，提供中部地區消費者一站式產品服務。

微軟台中尊享體驗店現場展示了Microsoft Surface全系列與周邊產品、Xbox主機與各式遊戲、Office 365生產力工具軟體等，完整呈現微軟軟硬體生態系。此外，現場亦規劃教學區，未來將設計一系列教學工作坊，提供粉絲軟硬體外更多的學習資源；店面內同步設有電競專區，展售微軟合作夥伴電競款筆電，與競技級無限搖桿控制器等多項遊戲周邊。

北中同慶開幕，即日起至8月15日止，於法雅客微軟尊享體驗店（台北信義A9與台中中港店）購買Surface Go大全配，即享開幕價18,999元（原價21,948元）；購買任一主機即贈24 Bottle 保溫瓶；購買Surface任一主機（Surface Go除外）可享專屬配件（手寫筆、精準滑鼠、Dial、Arc滑鼠）加購價999元（原價3,490元起），贈品數量有限，送完為止。

而戴爾亦觀察到消費者愈來愈重視沉浸式體驗，不論是從選購到使用PC，都希望能夠透過與產品互動的方式，選擇一款適合個人需求的PC，因此選在三創生活園區2樓開設全台首間旗艦店，讓消費者可在店裡一次體驗戴爾從消費、電競、商用到企業級一系列最新的PC與顯示器產品。

歡慶開幕，即日起至8月11日止，全台購買XPS、Inspiron 5000/7000、Dell G與Vostro指定機種，上網登錄就有機會抽中雙人東京來回機票與迪士尼一日券2張。

開幕日由全民女神張景嵐擔任一日店長，大讚微軟台中尊享體驗店提供一站式購足服務，滿...
開幕日由全民女神張景嵐擔任一日店長，大讚微軟台中尊享體驗店提供一站式購足服務，滿足她追求快狠準的需求。圖／台灣微軟提供
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