像從衣櫃拿出來的古董包 聖羅蘭YSL印花系列超好搭

2019-07-07 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



近來時尚圈吹起一股古董包熱潮,尤其來自七○年代的包型設計最受歡迎。SAINT LAURENT今年春夏推出一款滿版Cassandra Monogram印花的包款,秋季再度將這系列以更具識別度的復古配色與材質重新打造,呼應古董包流行。

SAINT LAURENT從品牌九○年代archive典藏款式中尋找靈感,以經典Cassandra Monogram正反交錯壓印作為主角,秋季全新推出Monogram All Over Canvas印花帆布系列,此系列更加入象徵SAINT LAURENT巴黎及摩洛哥博物館的米色與褐色自然大地色調,Cassandra Monogram印花被印在充滿手感的防水帆布材質上,並以光滑細緻小牛皮革搭襯,呼應摩洛哥博物館建築外牆紋路。素雅的配色,也更方便搭配各種造型。