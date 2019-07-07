日霜、晚霜到底哪裡不一樣？一塗錯 再貴的保養品都沒效

2019-07-07 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



保養品，要擦對時間！圖／摘自pakutaso 分享 facebook 面霜是保養品當中最不可缺少的一部分，尤其對於乾性皮膚的妹妹們，特別重要。化妝水和乳液，雖然有保濕功效，但卻屬於基礎型保養，但是又想要長效滋潤及鎖水，當然還是需要面霜加持，才能讓皮膚保濕更加倍。

除了本身質地的功效之外，我們還可以發現許多品牌，會把面霜分為日、晚兩種不同的面霜，那到底，日霜與晚霜有什麼不一樣呢？

日霜、晚霜的差異性

許多人一定有很多疑惑，為何都是面霜，卻要分早晚，這樣分開來使用不是更麻煩，還要花更多的錢？

但從整個保養步驟來看，日間使用的保養品，與夜間使用的保養品確實有不同差異；日間使用的化妝水、乳液、精華液等，多數圍繞著針對抗氧化、保濕為主，因為這對我們來說，能抵抗外在環境破壞，與紫外線的傷害。

夜間使用的保養品，多數以修復為主，因為皮膚在夜間時睡眠可以幫助達到放鬆，讓皮膚的毛孔微微地張開，有助於幫助皮膚的深層修復，吸收能力會更好。

日霜和晚霜，也是相同的道理

日霜顧名思義就是在白天使用的面霜，白天的時候，皮膚要對抗的是空氣中的任何破壞與傷害，例如：紫外線、骯髒的灰塵，還要有長時間幫助皮膚補水的功效，對於會使用粉底液、BB霜來說可以更加的服貼。