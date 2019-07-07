GC可頌三周年! 超萌新品「法國國旗雲朵可頌」只有這天買的到

2019-07-07 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



來自法國的Gontran Cherrier(簡稱GC)來台滿三周年，頂著《華爾街日報》評選為巴黎最佳可頌，以及在日本締造每分鐘賣出1.5個的美譽，GC來台掀起一股可頌熱，也讓歐系麵包在台灣受到關注。

然而忠實粉絲一定知道， 每年7/14法國國慶，GC都會推出一日限定的紅、白、藍3色國旗可頌，但今年特別加碼，當日於忠孝旗艦店與板橋大遠百店兩家門市限定推出「法國國旗雲朵可頌」，特製的蛋白霜，讓外觀更添歡樂氣息。此外，GC經典「法國三色原味國旗可頌」7/14當天也同步於忠孝旗艦店、板橋大遠百店與桃園機場店販售，今年也開放冷凍宅配，即日起至7/10開始接受預購，讓消費者在家裡也可以享受現烤可頌。

為歡慶週年，GC另祭出優惠，凡於7/8(一)至7/16(二)，消費者只要在GC店上將商品標示為紅、白、藍三區，各區購買一個品項，湊齊紅、白、藍區商品，不限購買金額，可享有88折優惠。