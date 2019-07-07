彭于晏、胡歌隔空拚帥度 網崩潰「這叫人怎麼選！」

2019-07-07 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



在日前落幕的巴黎男裝周，彭于晏再度以Berluti代言人的身份前往欣賞最新一季設計，同時也身穿品牌秋冬系列服飾，駐足巴黎街頭耍帥，拍攝時尚大片。無獨有偶，Emporio Armani也曝光了以胡歌為拍攝主角的秋冬系列形象廣告，讓喜愛兩人的網友十分為難，不知道該以誰當作新款手機桌布。

彭于晏今年第二次以品牌代言人的身份，出席Berluti 2020春夏男裝大秀，不只跟LVMH集團董事長的兒子Antoine Arnault及超模Natalia Vodianova再次一同看秀，還與韓劇男神李敏鎬同框，堪稱是本次男裝周的最美畫面。當然，身為代言人的彭于晏不只是看秀而已，還要肩負詮釋品牌秋冬系列服飾的任務。因此，彭于晏在巴黎街頭身穿冬季系列墨綠色麂皮夾克和同色羊毛西服套裝混搭出層次感，不經意的抬頭表情，更是迷暈粉絲們。不僅如此，當他換上勃根地酒紅色羊毛西服套裝和白色大理石花紋絲綢襯衫、白色 Stellar 休閒鞋更襯托出彭于晏衣架子般的好身材。