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彭于晏、胡歌隔空拚帥度 網崩潰「這叫人怎麼選！」

2019-07-07 12:14聯合報 記者曾智緯╱即時報導

在日前落幕的巴黎男裝周，彭于晏再度以Berluti代言人的身份前往欣賞最新一季設計，同時也身穿品牌秋冬系列服飾，駐足巴黎街頭耍帥，拍攝時尚大片。無獨有偶，Emporio Armani也曝光了以胡歌為拍攝主角的秋冬系列形象廣告，讓喜愛兩人的網友十分為難，不知道該以誰當作新款手機桌布。

彭于晏今年第二次以品牌代言人的身份，出席Berluti 2020春夏男裝大秀，不只跟LVMH集團董事長的兒子Antoine Arnault及超模Natalia Vodianova再次一同看秀，還與韓劇男神李敏鎬同框，堪稱是本次男裝周的最美畫面。當然，身為代言人的彭于晏不只是看秀而已，還要肩負詮釋品牌秋冬系列服飾的任務。因此，彭于晏在巴黎街頭身穿冬季系列墨綠色麂皮夾克和同色羊毛西服套裝混搭出層次感，不經意的抬頭表情，更是迷暈粉絲們。不僅如此，當他換上勃根地酒紅色羊毛西服套裝和白色大理石花紋絲綢襯衫、白色 Stellar 休閒鞋更襯托出彭于晏衣架子般的好身材。

同樣的另一位萬人迷胡歌也在到訪米蘭時，替其代言的Emporio Armani拍攝了全新秋冬形象廣告。和新任的女裝代言人「神仙姐姐」劉亦菲一樣，這系列都由著名攝影師Lachlan Bailey在掌鏡拍攝，因此畫面呈現了特殊斜拍角度。在這系列廣告中，胡歌分別演繹了銀色緹花搭配天鵝絨面的晚宴西裝、刺繡裝飾的休閒夾克，以及針織衫等造型，每一幅都宛如從少女漫畫走出來的美男子，再度擄獲粉絲們的心。

男神胡歌替其代言的Emporio Armani拍攝了全新秋冬形象廣告。圖／Emp...
男神胡歌替其代言的Emporio Armani拍攝了全新秋冬形象廣告。圖／Emporio Armani提供
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彭于晏詮釋Berluti冬季系列墨綠色麂皮夾克和同色羊毛西服套裝混搭出層次感。圖...
彭于晏詮釋Berluti冬季系列墨綠色麂皮夾克和同色羊毛西服套裝混搭出層次感。圖／Berluti提供
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Berluti羊毛酒紅色西裝褲，34,500元。圖／Berluti提供
Berluti羊毛酒紅色西裝褲，34,500元。圖／Berluti提供
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Berluti Neon 藍色鏡面深棕色框太陽眼鏡，14,900元。圖／Berl...
Berluti Neon 藍色鏡面深棕色框太陽眼鏡，14,900元。圖／Berluti提供
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彭于晏詮釋Berluti冬季系列墨綠色麂皮夾克和同色羊毛西服套裝混搭出層次感。圖...
彭于晏詮釋Berluti冬季系列墨綠色麂皮夾克和同色羊毛西服套裝混搭出層次感。圖／Berluti提供
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Berluti小牛皮綠色夾克，26萬元。圖／Berluti提供
Berluti小牛皮綠色夾克，26萬元。圖／Berluti提供
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彭于晏演繹Berluti冬季系列勃根地酒紅色羊毛西服套裝和白色大理石花紋絲綢襯衫...
彭于晏演繹Berluti冬季系列勃根地酒紅色羊毛西服套裝和白色大理石花紋絲綢襯衫、白色 Stellar 休閒鞋。圖／Berluti提供
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Berluti大理石紋彩色真絲襯衫，34,500元。圖／Berluti提供
Berluti大理石紋彩色真絲襯衫，34,500元。圖／Berluti提供
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彭于晏演繹Berluti冬季系列勃根地酒紅色羊毛西服套裝和白色大理石花紋絲綢襯衫...
彭于晏演繹Berluti冬季系列勃根地酒紅色羊毛西服套裝和白色大理石花紋絲綢襯衫、白色 Stellar 休閒鞋。圖／Berluti提供
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男神胡歌替其代言的Emporio Armani拍攝了全新秋冬形象廣告。圖／Emp...
男神胡歌替其代言的Emporio Armani拍攝了全新秋冬形象廣告。圖／Emporio Armani提供
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男神胡歌替其代言的Emporio Armani拍攝了全新秋冬形象廣告。圖／Emp...
男神胡歌替其代言的Emporio Armani拍攝了全新秋冬形象廣告。圖／Emporio Armani提供
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