嚕嚕米主題餐廳來台2週年 18道新菜色上桌

2019-07-07 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



來自日本的Moomin Café嚕嚕米主題餐廳，來台邁入二週年!不僅餐點再度翻新，端出18道新菜色誘惑粉絲味蕾，必收的日本進口的限量紀念馬克杯點餐就送，這次也配合週年慶推出新圖案，還有上千種日本進口嚕嚕米周邊的商品部，也不斷推出限定商品，讓粉絲們每款都想帶回家。

Moomin Café二週年新菜單，新增多款蛋奶素餐點，包括泰式椒麻雞義大利麵、嚕嚕米雙起司總匯三明治、溜溜們和風蔬菜沙拉、燉飯、焗烤等，還有嚕嚕米黑糖珍珠生乳酪蛋糕。此外，加價套餐也升級，除了湯、沙拉、飲料之外，新增三款精緻甜點：奶油紅茶布蕾、巧克力蛋糕佐香草冰淇淋和抹茶紅豆白玉，滿足許多人餐後想吃點甜食的胃。

即日起，Moomin Café也舉辦一系列慶祝活動，包括來店消費，說出「Moomin Café 生日快樂」即送二周年紀念貼紙乙張(數量有限，送完為止)；7月31日前「嚕嚕米媽媽上新菜！喜歡就要大聲說」，來店用餐寫評論，即可參加抽抽樂活動(獎項最高價值880元，共計1000份)；凡於商品部消費滿1500元，即可兌換2019 Moomin Day限定托特包一個，只送不賣(限量300個，每人每日限兌換乙個)。