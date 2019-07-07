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嚕嚕米主題餐廳來台2週年 18道新菜色上桌

2019-07-07 12:02聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

來自日本的Moomin Café嚕嚕米主題餐廳，來台邁入二週年!不僅餐點再度翻新，端出18道新菜色誘惑粉絲味蕾，必收的日本進口的限量紀念馬克杯點餐就送，這次也配合週年慶推出新圖案，還有上千種日本進口嚕嚕米周邊的商品部，也不斷推出限定商品，讓粉絲們每款都想帶回家。

Moomin Café二週年新菜單，新增多款蛋奶素餐點，包括泰式椒麻雞義大利麵、嚕嚕米雙起司總匯三明治、溜溜們和風蔬菜沙拉、燉飯、焗烤等，還有嚕嚕米黑糖珍珠生乳酪蛋糕。此外，加價套餐也升級，除了湯、沙拉、飲料之外，新增三款精緻甜點：奶油紅茶布蕾、巧克力蛋糕佐香草冰淇淋和抹茶紅豆白玉，滿足許多人餐後想吃點甜食的胃。

即日起，Moomin Café也舉辦一系列慶祝活動，包括來店消費，說出「Moomin Café 生日快樂」即送二周年紀念貼紙乙張(數量有限，送完為止)；7月31日前「嚕嚕米媽媽上新菜！喜歡就要大聲說」，來店用餐寫評論，即可參加抽抽樂活動(獎項最高價值880元，共計1000份)；凡於商品部消費滿1500元，即可兌換2019 Moomin Day限定托特包一個，只送不賣(限量300個，每人每日限兌換乙個)。

另外，「拉拉熊咖啡廳」與「拉拉熊茶屋」雙品牌快閃櫃，於暑假期間巡迴到高雄夢時代，一次帶來各式拉拉熊造型甜點。即日起至9月1日，於高雄夢時代7樓，以日式紅傘、長板凳、木造空間，打造充滿拉拉熊的迷你庭園用餐區，還有以sweet系列的大型拉拉熊公仔裝飾，吸睛又鮮豔的夢幻色系，絕對是粉絲們必拍的打卡景點。

拉拉熊茶屋於高雄夢時代快閃櫃，推出限定百匯與烤飯糰等豐富餐點。圖／業者提供
拉拉熊茶屋於高雄夢時代快閃櫃，推出限定百匯與烤飯糰等豐富餐點。圖／業者提供
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嚕嚕米限量珍藏筆記本(左)售價1,490元；限量筆記本(藍/紅)售價1,050元...
嚕嚕米限量珍藏筆記本(左)售價1,490元；限量筆記本(藍/紅)售價1,050元；消費滿1500元即贈托特包(後)。記者張芳瑜／攝影
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嚕嚕米角色造型保冷冰塊，售價240元。記者張芳瑜／攝影
嚕嚕米角色造型保冷冰塊，售價240元。記者張芳瑜／攝影
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Moomin Café日本進口的限量紀念馬克杯，點「北海道霜淇淋」就送。記者張芳...
Moomin Café日本進口的限量紀念馬克杯，點「北海道霜淇淋」就送。記者張芳瑜／攝影
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Moomin Café餐點再翻新，端出18道新菜色。記者張芳瑜／攝影
Moomin Café餐點再翻新，端出18道新菜色。記者張芳瑜／攝影
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Moomin Café黑糖珍珠生乳蛋糕，售價180元。記者張芳瑜／攝影
Moomin Café黑糖珍珠生乳蛋糕，售價180元。記者張芳瑜／攝影
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Moomin Café嚕嚕米主題餐廳，來台邁入二週年。記者張芳瑜／攝影
Moomin Café嚕嚕米主題餐廳，來台邁入二週年。記者張芳瑜／攝影
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拉拉熊甜點
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