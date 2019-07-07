貓美術館名畫全喵化 國光劇團禁戲看到飽

2019-07-07 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



維梅爾「戴著珍珠耳環的少女」、米開朗基羅的聖像畫、超現實主義畫家馬格利特人物漂浮空中的著名構圖，主角統統變成貓！日本畫家山本修將名畫主角全部「貓」化，創造萌萌CAT ART，展覽「貓美術館─CAT ART世界名畫展」即日起在台北花博公園流行館舉行。

該展集結橫跨東西洋藝術史古代藝術文明、文藝復興、巴洛克、新古典主義、寫實主義、印象派、20世紀美術、亞洲藝術等八個時期，透過把名畫「喵化」，讓原本對藝術不感興趣、覺得太深奧的大小朋友，也能輕鬆進入藝文世界。

展中除了將名畫平面喵化，也結合展間立體化。例如模擬梵谷的房間，牆上就掛著「戴著珍珠耳環的少女貓」等畫作，一次暗示好幾位畫家。觀眾還能步入「喵化」名畫，直接變身貓主角，拍攝各式萌照。

為響應主題，這也是亞洲少見寵物友善的藝文展覽。在台北市動物保護處指導之下，觀眾將能學習許多寵物相關知識，並了解座落在台北市的寵物友善空間與店家。展覽還開放觀眾和自己的毛小孩每周五一起觀展，不過得將寵物置於籠子、背包，不得落地，也不能推推車。

幸運觀眾還能搭到公車中興巴士279變身的「貓行動美術館」，看展更有FU。展覽由聯合數位文創主辦，展至9月15日，購票洽udn售票網，網址 http://bit.ly/2wRVJFF

開心看展外，也別忘來看「禁戲」。國光劇團推出「再見禁戲」系列，包括程派名劇《鎖麟囊》、《四郎探母》、《昭君出塞》、《長生殿》等，讓觀眾一睹它們當年被禁的理由。

國光劇團表示，像《鎖麟囊》，在中國大陸曾因貧家女接受富家女餽贈，犯了「階級調和論」而被禁，即使修改了劇情，到程硯秋過世都無法通過審查。又像《四郎探母》，因為楊四郎「叛國」，兩岸皆禁；對岸甚至還因四郎另娶鐵鏡公主，犯了重婚罪，連〈見妻〉也禁演。

此外，戲中有精彩噴火特技的《李慧娘》，在中國大陸因「鬼戲」被禁，在台則是因此戲為對岸新編的「匪戲」被禁。《昭君出塞》也曾被認為是「諷刺政府」，《莊子試妻》則「妨礙善良風俗」、《吳漢殺妻》還「違背社會教育」。連《長生殿》，都曾因在國喪期間演出，牴觸了當時的「限娛令」而被禁。該系列在台灣戲曲中心演至7月14日。

電影也有佳作。義大利新銳導演伊曼威利伊布奇獲義大利金像獎提名的電影《米開朗基羅：無盡之詩》，邀請影帝安瑞克羅維梭主演，詮釋文藝復興巨擎米開朗基羅不為人知的藝術祕辛、傳奇人生。

該片最特別的是在教廷梵諦岡首肯出借米開朗基羅壁畫《創世紀》、《最後的審判》與雕塑名作《大衛像》下，對這些藝術作品有超高解析度拍攝。拍攝地點包括「文藝之都」羅馬、米蘭及佛羅倫斯，還遠赴義大利西北部「卡拉拉採石場」實地取景，一探米開朗基羅當年找尋雕塑靈感的聖地，目睹他傳世雕塑《聖殤像》、《大衛像》、《摩西像》的誕生。