業者聰明行銷 店內設兒童專區讓媽媽購物不受擾

2019-07-07 10:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



網路購物和快時尚衝擊，消費型態改變，即使是貼身需要試穿的女性內衣，也感受到壓力，以街邊店深入都會鄉鎮的本土內衣品牌EASY HOP不惜重資，在台北市內湖開出一家兩層樓的旗艦示範店，除了賣內衣也賣文創小物，還提供兒童遊樂區，讓媽媽可以更輕鬆的放心挑選內衣。

內湖成功店內共規劃出五大區，優質平價的EASY SHOP本體，走精緻高價路線的Audrey品牌專櫃，EASY SHOP婦幼專區，小橘公仔文創專區以及U&Z outlet店中店專區。

以婦幼專區來說，這裡設有兒童遊戲區，擺設各式各樣玩具跟塗鴉文具，小朋友在這裡玩樂塗鴉，讓媽媽可以放心盡情的選購商品，尤其是要試穿內衣 ，也會比較方便。此區結合的是學生款內衣、微調整型內衣等婦幼商品，媽媽跟邁入青春期的小少女都可以在這裡挑到適合的商品。

EASY SHOP表示，中南部已經有幾間門市店內附設兒童專區，北部寸土寸金 ，店面空間受限，內湖成功旗艦示範店是第一間設有兒童專區的門市。