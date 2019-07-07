Grand Seiko推出GT-R聯名腕表 讓姚元浩把「東瀛戰神」戴上手

2019-07-07 10:09 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



近年都把重心移往賽車的姚元浩，5月時還歷經撞車意外，讓他體會到生死一瞬間。不過，此次受邀出席Grand Seiko與Nissan GT-R車的聯名腕表活動，姚元浩則是一掃心理陰影，第一眼就愛上這具備「速度、力量、精準」三大元素的表款，不過當知道數量有限後，直說「限量是殘酷」。

出席Grand Seiko與Nissan GT-R車聯名腕表活動的姚元浩表示「希望今年朝著職業車手的路邁進」，不過他也透露在年底時將會有新作品和粉絲們見面，希望同時兼顧兩種不同身份。同時姚元浩也提到，今年賽車時的意外，當時一度卡在車上30幾秒，隊員都很擔心，不過他卻說「慶幸手腳都沒斷」，只希望之後7月的比利時比賽，能再一圓自己的得獎夢。而第一次看到Grand Seiko為被暱稱為「東瀛戰神」的GT-R車款，打造的特別款腕表，姚元浩眼睛立刻發亮，覺得設計具有「經典運動風」，仔細鑑賞之後更認為「這就跟賽車一樣，是不可多得的作品」，若非限量，他就會打包回家。

根據Grand Seiko設計師久保先生提到，早在2016年時，Grand Seiko就曾與Nissan GT-R車合作，並推出限定聯名腕表，當時採用黑色陶瓷來包覆表殼的設計，靈感源自於日本武士的鎧甲。而今年適逢Spring Drive機芯誕生20周年，同時Nissan GT-R車問世50周年，因此雙品牌再次聯手，以在3月份曝光的特仕車款為啟發，使用與車身相同的「灣岸藍」陶瓷，包覆住台色鈦合金表殼，而且一路延伸到表耳、表圈。設計師久保先生表示「這樣的多層次作法，除了可以有效保護表殼之外，還能維持耐磨、耐刮和輕量的特色」。