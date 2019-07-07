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Grand Seiko推出GT-R聯名腕表 讓姚元浩把「東瀛戰神」戴上手

2019-07-07 10:09聯合報 記者曾智緯╱即時報導

近年都把重心移往賽車的姚元浩，5月時還歷經撞車意外，讓他體會到生死一瞬間。不過，此次受邀出席Grand Seiko與Nissan GT-R車的聯名腕表活動，姚元浩則是一掃心理陰影，第一眼就愛上這具備「速度、力量、精準」三大元素的表款，不過當知道數量有限後，直說「限量是殘酷」。

出席Grand Seiko與Nissan GT-R車聯名腕表活動的姚元浩表示「希望今年朝著職業車手的路邁進」，不過他也透露在年底時將會有新作品和粉絲們見面，希望同時兼顧兩種不同身份。同時姚元浩也提到，今年賽車時的意外，當時一度卡在車上30幾秒，隊員都很擔心，不過他卻說「慶幸手腳都沒斷」，只希望之後7月的比利時比賽，能再一圓自己的得獎夢。而第一次看到Grand Seiko為被暱稱為「東瀛戰神」的GT-R車款，打造的特別款腕表，姚元浩眼睛立刻發亮，覺得設計具有「經典運動風」，仔細鑑賞之後更認為「這就跟賽車一樣，是不可多得的作品」，若非限量，他就會打包回家。

根據Grand Seiko設計師久保先生提到，早在2016年時，Grand Seiko就曾與Nissan GT-R車合作，並推出限定聯名腕表，當時採用黑色陶瓷來包覆表殼的設計，靈感源自於日本武士的鎧甲。而今年適逢Spring Drive機芯誕生20周年，同時Nissan GT-R車問世50周年，因此雙品牌再次聯手，以在3月份曝光的特仕車款為啟發，使用與車身相同的「灣岸藍」陶瓷，包覆住台色鈦合金表殼，而且一路延伸到表耳、表圈。設計師久保先生表示「這樣的多層次作法，除了可以有效保護表殼之外，還能維持耐磨、耐刮和輕量的特色」。

不僅如此，這只特別款聯名腕表，採用的是著名的9R96 Spring Drive計時機芯，但經過微調之後，從每日正負誤差1秒，變成0.5秒的精準度。此外，過去Grand Seiko都會在這枚機芯上，放上引以為傲的「獅子」圖案，不過這次卻在自動盤，放上鐫刻了GT-R字樣的標誌，這對品牌來說絕對是創舉。然而就像姚元浩所說「限量是殘酷」，全球僅推出200只，而台灣分配到8只，從即日起至7月31日，在台北寶鴻堂旗艦店首賣，歡迎表迷、車迷們前往鑑賞。

Seiko台灣總經理淺田先生（左）、設計師久保先生（中）以及藝人姚元浩，一同出席...
Seiko台灣總經理淺田先生（左）、設計師久保先生（中）以及藝人姚元浩，一同出席聯名表上市活動。圖／Seiko提供
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Grand Seiko Spring Drive & Nissan GT-R聯名...
Grand Seiko Spring Drive & Nissan GT-R聯名款計時碼表，白鈦表殼外覆陶瓷，搭載9R96 Spring Drive機芯，全台限量8只，約69萬元。圖／Seiko提供
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身兼賽車手和藝人身份的姚元浩替Grand Seiko活動站台，並配戴Spring...
身兼賽車手和藝人身份的姚元浩替Grand Seiko活動站台，並配戴Spring Drive & Nissan GT-R聯名款腕表，約69萬元。 圖／Seiko提供
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Grand Seiko Spring Drive & Nissan GT-R聯名...
Grand Seiko Spring Drive & Nissan GT-R聯名款計時碼表，機芯上的自動盤首次以GT-R字樣的標誌，取代引以為傲的「獅子」圖案。圖／Seiko提供
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Grand Seiko Spring Drive & Nissan GT-R聯名...
Grand Seiko Spring Drive & Nissan GT-R聯名款計時碼表，設計概念來自3月份曝光的特仕車款。圖／Seiko提供
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