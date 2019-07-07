千條「鮭魚海」淹沒天空！新潟390年人氣名店 老闆忙到「指紋被磨平」

2019-07-07 00:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



由於鄰近的三面川盛產鮭魚，因此日本新潟的村上市有著千年歷史的鮭魚食用文化、延伸出百餘種的鮭魚料理。其中已經有約390年的「千年鮭きっかわ」即是當地代表性的名店。在百年歷史的老屋內，更不能錯過千餘條肥美鮭魚高掛所構成的「鮭魚海」。

千年鮭きっかわ的店面看起來不大，兩層樓的木造老房子。入內後，可以看見各式各樣的鮭魚製品。從罐頭、醃漬切片一應俱全，甚至還有整尾的醃鮭魚可以購買，售價約1.1萬～2.6萬日圓不等，依重量而定。好處是許多商品都是真空包裝，很方便攜帶。嘗了一下擺放的試吃品，鹹中帶香，非常開胃。

往店面後方走去，這裡才是令人吃驚的桃花源！一尾又一尾約半個人高的鮭魚，綿延不絕地從天花板上垂掛下來，近看相當壯觀。千年鮭きっかわ每年共生產約1.1萬～1.2萬隻的鮭魚，每一隻都是逐一手工掏出內臟、赤手搓上鹽巴醃漬，最後再掛上天花板風乾，完全純手工作業。經年累月的抹鹽工作，更讓老闆笑稱「沒辦法出國，因為指紋都磨平了！」