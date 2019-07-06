攝影師「亂入」孫菲菲為主角的LOEWE限量型錄 怪誕又美慘
LOEW出版的第26期限量版秋冬系列形象目錄，由身兼攝影的日本藝術家Fumiko Imano和大陸超模孫菲菲擔綱演出，簡直像攝影集般值得細賞。
限量秋冬形象目錄中，以孫菲菲擔任主角，與LOEWE合作多次、也曾和川島小鳥合作的日本藝術家Fumiko Imano仍為此系列掌鏡攝影，並以她「偽孿生」的經典個人風格出現在畫報中。所有圖像都在巴黎聯合國教科文組織大樓內的房間拍攝，簡淨素雅，背景只有一大幅米色布簾、一張透明四方桌，而每幅照片中的花卉擺設各有不同，也展現了LOEWE花藝師Amy Humphrey手藝和居家花器的藝術氛圍。
孫菲菲身穿秋冬系列重點款式亮相，恣意展現各式姿態，看似恬靜的氣氛卻因攝影師Fumiko Imano及她自己的虛擬分身入鏡，以正經的「亂入」為畫面添上怪誕趣味，既華麗又怪奇。孫菲菲身穿洗鍊的毛呢洋裝式外套、剪裁寬鬆的大衣、絲緞斗篷、蕾絲洋裝等⋯⋯，搭配五○年代的帽飾，當代又復古，帶來濃烈的戲劇張力。LOEWE時裝系列限量形象目錄，為2014年起由創意總監Jonathan Anderson主導、M／M（Paris）擔任美術指導的刊物，每一本都附有手寫限量編號，以供收藏。
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