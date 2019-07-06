攝影師「亂入」孫菲菲為主角的LOEWE限量型錄 怪誕又美慘

2019-07-06 21:33 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



LOEW出版的第26期限量版秋冬系列形象目錄，由身兼攝影的日本藝術家Fumiko Imano和大陸超模孫菲菲擔綱演出，簡直像攝影集般值得細賞。

限量秋冬形象目錄中，以孫菲菲擔任主角，與LOEWE合作多次、也曾和川島小鳥合作的日本藝術家Fumiko Imano仍為此系列掌鏡攝影，並以她「偽孿生」的經典個人風格出現在畫報中。所有圖像都在巴黎聯合國教科文組織大樓內的房間拍攝，簡淨素雅，背景只有一大幅米色布簾、一張透明四方桌，而每幅照片中的花卉擺設各有不同，也展現了LOEWE花藝師Amy Humphrey手藝和居家花器的藝術氛圍。