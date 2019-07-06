法國珠寶世家梵克雅寶 重新詮釋《羅密歐與茱麗葉》
愛情無疑是最動人的追求。自古至今，而莎士比亞的經典悲劇《羅密歐與茱麗葉》不斷被重新詮釋，而最新的版本，來自法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）。今年7月於巴黎高級訂製服週期間，品牌發表年度全新頂級珠寶系列「羅密歐與茱麗葉」、全系列逾百件作品，以繽紛寶石和精彩工藝重建維洛納（Verona）城內花園和城牆、重新訴說命運多舛的愛情故事。
愛情故事一直是梵克雅寶拿手說的，並曾於2003年改編莎翁四大喜劇之一《仲夏夜之夢》，對這位文學巨擘的故事相當熟悉。也因此，當品牌長期好友、紐約市芭蕾舞團前首席芭蕾舞者兼 L.A. Dance Project 創辦人班傑明米派德（Benjamin Millepied）表示，想以當代舞蹈改編《羅密歐與茱麗葉》的時候，品牌不但大力支持，也開始構思以珠寶的語彙重新訴說這個膾炙人口的愛情故事。
梵克雅寶混合抽象與具象的手法，從這段愛情悲劇的故事、場景、人物取材，並善用寶石本身的色彩，充滿詩意的象徵：全系列紅、藍主色分別來自茱麗葉的卡帕萊特家族（Capulets）和羅密歐的蒙特鳩家族（Montagues）家徽。由這兩種色彩交融而成的淡紫色，則隱喻年輕戀人難捨難離的熱情；綠色則抒發二人的盼望。代表作品自然是成雙成對的 Romeo & Juliet 胸針，其中羅密歐藍色罩袍鑲嵌藍寶石和青金石，茱麗葉的泡泡袖曳地長裙鑲滿橙色剛玉、石榴石、紅寶石和鑽石，而羅密歐獻給她的花束以淡紫色剛玉象徵兩個家族的結合。
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