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法國珠寶世家梵克雅寶 重新詮釋《羅密歐與茱麗葉》

2019-07-06 21:04聯合報 記者孫曼╱即時報導

愛情無疑是最動人的追求。自古至今，而莎士比亞的經典悲劇《羅密歐與茱麗葉》不斷被重新詮釋，而最新的版本，來自法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）。今年7月於巴黎高級訂製服週期間，品牌發表年度全新頂級珠寶系列「羅密歐與茱麗葉」、全系列逾百件作品，以繽紛寶石和精彩工藝重建維洛納（Verona）城內花園和城牆、重新訴說命運多舛的愛情故事。

愛情故事一直是梵克雅寶拿手說的，並曾於2003年改編莎翁四大喜劇之一《仲夏夜之夢》，對這位文學巨擘的故事相當熟悉。也因此，當品牌長期好友、紐約市芭蕾舞團前首席芭蕾舞者兼 L.A. Dance Project 創辦人班傑明米派德（Benjamin Millepied）表示，想以當代舞蹈改編《羅密歐與茱麗葉》的時候，品牌不但大力支持，也開始構思以珠寶的語彙重新訴說這個膾炙人口的愛情故事。

梵克雅寶混合抽象與具象的手法，從這段愛情悲劇的故事、場景、人物取材，並善用寶石本身的色彩，充滿詩意的象徵：全系列紅、藍主色分別來自茱麗葉的卡帕萊特家族（Capulets）和羅密歐的蒙特鳩家族（Montagues）家徽。由這兩種色彩交融而成的淡紫色，則隱喻年輕戀人難捨難離的熱情；綠色則抒發二人的盼望。代表作品自然是成雙成對的 Romeo & Juliet 胸針，其中羅密歐藍色罩袍鑲嵌藍寶石和青金石，茱麗葉的泡泡袖曳地長裙鑲滿橙色剛玉、石榴石、紅寶石和鑽石，而羅密歐獻給她的花束以淡紫色剛玉象徵兩個家族的結合。

RETICELLA項鍊及可拆式吊墜，白K金鑲嵌兩顆分別重6.60克拉及 6.31...
RETICELLA項鍊及可拆式吊墜，白K金鑲嵌兩顆分別重6.60克拉及 6.31克拉的DFL級2A型梨形鑽石、鑽石。。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶挑戰莎翁名劇「羅密歐與茱麗葉」，發揮以珠寶說故事的專長。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶挑戰莎翁名劇「羅密歐與茱麗葉」，發揮以珠寶說故事的專長。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶自莎翁名劇「羅密歐與茱麗葉」取材創作全系列的頂級珠寶，以珠寶述說動人愛情...
梵克雅寶自莎翁名劇「羅密歐與茱麗葉」取材創作全系列的頂級珠寶，以珠寶述說動人愛情故事。圖／梵克雅寶提供
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BALCONE胸針描繪兩人羅密歐與茱麗葉隔著陽台互訴衷情的經典畫面，白K金與玫瑰...
BALCONE胸針描繪兩人羅密歐與茱麗葉隔著陽台互訴衷情的經典畫面，白K金與玫瑰金鑲嵌祖母綠、 沙弗萊石、鑽石。。圖／梵克雅寶提供
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ROMEO & JULIET胸針，白K金、玫瑰金與黃K金鑲嵌紅寶石、彩色剛玉、錳...
ROMEO & JULIET胸針，白K金、玫瑰金與黃K金鑲嵌紅寶石、彩色剛玉、錳鋁榴石、青金石、白鑽及黃鑽。圖／梵克雅寶提供
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VERONA可轉換式項鍊，白K金鑲嵌23.86克拉的祖母綠式切割緬甸藍寶石、藍寶...
VERONA可轉換式項鍊，白K金鑲嵌23.86克拉的祖母綠式切割緬甸藍寶石、藍寶石、鑽石。。圖／梵克雅寶提供
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SPECCHIO可轉換式戒指，白K金、黃K金、一顆重5.44克拉的DFL級 2A...
SPECCHIO可轉換式戒指，白K金、黃K金、一顆重5.44克拉的DFL級 2A型祖母綠式切割鑽石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
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GRENATA胸針描繪莎翁詩句中的石榴樹，玫瑰金與白K金鑲嵌紅寶石、錳鋁榴石、黃...
GRENATA胸針描繪莎翁詩句中的石榴樹，玫瑰金與白K金鑲嵌紅寶石、錳鋁榴石、黃色藍寶石、鑽石。。圖／梵克雅寶提供
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知名藝術家Lorenzo Mattotti為梵克雅寶「羅密歐與茱麗葉」系列頂級珠...
知名藝術家Lorenzo Mattotti為梵克雅寶「羅密歐與茱麗葉」系列頂級珠寶繪製形象插畫。圖／梵克雅寶提供
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愛情珠寶莎士比亞
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

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