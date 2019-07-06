法國珠寶世家梵克雅寶 重新詮釋《羅密歐與茱麗葉》

2019-07-06 21:04 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



愛情無疑是最動人的追求。自古至今，而莎士比亞的經典悲劇《羅密歐與茱麗葉》不斷被重新詮釋，而最新的版本，來自法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）。今年7月於巴黎高級訂製服週期間，品牌發表年度全新頂級珠寶系列「羅密歐與茱麗葉」、全系列逾百件作品，以繽紛寶石和精彩工藝重建維洛納（Verona）城內花園和城牆、重新訴說命運多舛的愛情故事。

愛情故事一直是梵克雅寶拿手說的，並曾於2003年改編莎翁四大喜劇之一《仲夏夜之夢》，對這位文學巨擘的故事相當熟悉。也因此，當品牌長期好友、紐約市芭蕾舞團前首席芭蕾舞者兼 L.A. Dance Project 創辦人班傑明米派德（Benjamin Millepied）表示，想以當代舞蹈改編《羅密歐與茱麗葉》的時候，品牌不但大力支持，也開始構思以珠寶的語彙重新訴說這個膾炙人口的愛情故事。