親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

高雄登革熱一日暴增3例 防疫人員驚見27個蚊子窩

操課打瞌睡又站三七步遭糾正 新兵竟出手毆值星官

卡莉克勞斯把絲巾變髮帶好好看 是美西仙人掌與跑車的沙漠風情

2019-07-06 20:17聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

卡莉克勞斯近期為路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）拍攝了一系列聯名織品的形象圖，除了她自己在IG放上的毯子滾床照，其他包括圍巾、披肩、長絲巾等，都在她的演繹中展現了女性慧黠又性感的多樣面貌。

她詮釋的單品來自視覺藝術家艾力克斯．伊斯瑞爾（Alex Israel）與品牌的摩登新作，接續他近期與品牌合作的Artycapucines包款以及古龍水包裝設計，成為2019秋冬的聯名織品系列，色澤與圖樣仍來自艾力克斯作品中為人熟知的洛杉磯地景與生活情調；共有8個品項包括圍巾、披肩、毯子與長絲巾，圖案內容包括他最為知名波浪插畫，以海浪、天空的藍色為底，運用屬於太陽的金色勾勒，打造優雅方巾與毯子。

波浪圍巾則使用了全新的絎縫工藝，每條圍巾的其中一面都是鋪棉，用以呈現艾力克斯波浪插畫的蓬鬆質感，另一面則為品牌經典的Monogram花紋設計，共包括3種尺寸、4種顏色組合的圍巾、大型圍巾與毯子。此外，路易威登的絲綢、喀什米爾混紡披肩，是默默熱賣的實用單品，在聯名款中也有Sky Backdrop Monogram圖樣披肩，以數位印刷轉化為兩種不同天空色調單品。卡莉克勞斯身上還有一個大亮點，就是雙面亮彩的Desperado長絲巾，和老鷹合唱團知名的樂曲「亡命之徒」同名，也帶來荒涼沙漠中的仙人掌、跑車等圖案，並且以夕陽餘暉的飽和色彩打造，靈感源自藝術家艾力克斯．伊斯瑞爾2015年的青銅雕塑作品Desperado，卡莉克勞斯將它用為髮帶，既復古又時髦，或許會成為今夏最俏麗迷人的造型參考。

卡莉克勞斯以長絲巾作為髮帶既俏麗又時髦，或許帶動流行。圖／LV提供
卡莉克勞斯以長絲巾作為髮帶既俏麗又時髦，或許帶動流行。圖／LV提供
分享
雙面Afternoon Swim大型方巾，售價93,000元。圖／LV提供
雙面Afternoon Swim大型方巾，售價93,000元。圖／LV提供
分享
Sky Backdrop Monogram披肩，價格店洽。圖／LV提供
Sky Backdrop Monogram披肩，價格店洽。圖／LV提供
分享
LOUIS VUITTON x Alex Israel織品系列推出多種尺寸圍巾。...
LOUIS VUITTON x Alex Israel織品系列推出多種尺寸圍巾。圖／LV提供
分享
卡莉克勞斯以甜美女人香詮釋LOUIS VUITTON x Alex Israel...
卡莉克勞斯以甜美女人香詮釋LOUIS VUITTON x Alex Israel織品系列。圖／LV提供
分享
卡莉克勞斯風情萬種演繹LOUIS VUITTON x Alex Israel織品...
卡莉克勞斯風情萬種演繹LOUIS VUITTON x Alex Israel織品系列。圖／LV提供
分享
Desperado系列Cactus Garden長絲巾，售價8,000元。圖／L...
Desperado系列Cactus Garden長絲巾，售價8,000元。圖／LV提供
分享
LOUIS VUITTON x Alex Israel織品系列包括毯子。圖／LV...
LOUIS VUITTON x Alex Israel織品系列包括毯子。圖／LV提供
分享
雙面Afternoon Swim大型方巾，售價93,000元。圖／LV提供
雙面Afternoon Swim大型方巾，售價93,000元。圖／LV提供
分享
雙面Afternoon Swim大型方巾，售價93,000元。圖／LV提供
雙面Afternoon Swim大型方巾，售價93,000元。圖／LV提供
分享
LOUIS VUITTON x Alex Israel織品系列推出多種尺寸圍巾。...
LOUIS VUITTON x Alex Israel織品系列推出多種尺寸圍巾。圖／LV提供
分享

圍巾藝術家
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

世界3大墳墓！大阪「百舌鳥及古市古墳群」列世遺　想看得戴VR眼鏡

2019-07-06 19:48

招財貓神社、結緣風鈴 商場夏季超萌變身以為一秒到日本

2019-07-06 17:26

森林風鈴小徑、名牌Outlet特賣！日本3大夏日活動　好吃好玩又消暑

2019-07-06 17:11

仲夏寶島號徜徉花東縱谷 日本鐵道迷來台追火車

2019-07-06 16:35

鐵板上的美味 海味消暑仲夏宴

2019-07-06 13:06

五行水餃、花椒生蠔 翻轉傳統中菜

2019-07-06 13:05

超珍貴紅寶石巧克力 你吃過嗎？

2019-07-06 13:03

褲裝界的超模代表 她穿LV秋冬男裝系列百褶裙真是好看得要命

2019-07-06 11:12

「煎烤鴨胸」像「酸菜鴨肉冬粉」？一號糧倉新菜大玩「台灣時代感」

2019-07-06 00:56

貓小姐Ms.Cat行李箱 貓奴搶破頭

2019-07-06 00:24

獨角獸、美人魚吊飾 包住奇幻童趣

2019-07-06 00:11

新經典+新古典+新騎士風…HERMES秋冬女裝 瀟灑優雅百變

2019-07-06 00:11

珠寶設計師趙心綺 「冬葉套鍊」奪倫敦大師傑出獎

2019-07-06 00:09

才剛慶祝2週年...全台首間「通堂拉麵」熄燈 拉麵通通「買1送1」

2019-07-05 22:07

嬰兒床在餐桌旁！全台首家「新生兒友善咖啡館」開了

2019-07-05 19:42

怪美的果然有點美 DIOR秋冬形象照讓人忍不住多看一眼

2019-07-05 18:27

30秒賣出一本！ 好餓的毛毛蟲慶50歲生日辦特展

2019-07-05 18:02

孫芸芸、孫瑩瑩同框挺FENDI高訂 千黛亞的長腿超級搶鏡

2019-07-05 17:50

走進100種顏色裡 「100 colors光譜漫遊展」7月12日開展

2019-07-05 17:16

細品四季自然風味 新鮮水果如雪在舌尖融化

2019-07-05 16:43

208公分蓋里納利挑戰現作SUBWAY潛艇堡 一雙巨掌差點找不到手套

2019-07-05 16:26

從昭和紅到令和 「超人力霸王」快閃店7月12日起降臨台北A11

2019-07-05 16:22

比臉還大、超像枕頭！「大城黑糖饅頭」藏身南投埔里仍被瘋搶

2019-07-05 15:55

抱著超級英雄抱枕睡 「漫威80周年快閃店」7月12日開幕

2019-07-05 15:26

世界最小的廚師上菜啦！結合3D動畫的美食探險 晚訂就吃不到了

2019-07-05 15:20

「2019高雄瘋藝夏」開幕 10系列活動預估吸引20萬人次

2019-07-05 15:04

全球募資破億！PAMU Scroll 帶來前所未有的高質感聆聽體驗

2019-07-05 14:39

宜蘭首家自助Check-in飯店 研創「溫泉Pizza」餅皮Q彈

2019-07-05 14:02

「小王子」慈善拍賣再一發！蘇富比與IWC 7月二度聯手

2019-07-05 13:10

機票價格多少才算便宜？不想錯過捶心肝的「激省價」 看這裡

2019-07-05 12:30

動物園夏夜周六延長開館 多媒體劇場「水‧彩」明登場

2019-07-05 12:26

夏天睡覺「涼被」怎麼選？三明治車縫法，讓妳不悶熱、舒爽到天亮！

2019-07-05 11:36

快來喔！宜蘭國際童玩節今下午3點起全國民眾免費試玩

2019-07-05 11:15

出門旅途瘋一夏 當然要這個「神隊友」

2019-07-05 11:01

台灣咖啡豆供應霸主用時尚品味闖蕩咖啡紅海！刷爆IG的話題咖啡館CAFE!N

2019-07-05 09:00

CHANEL頂級珠寶 瑰麗俄羅斯 太陽與雙頭鷹

2019-07-05 00:01

飲品第2杯半價！樂天皇朝南洋風新料理　吃得到「鹹蛋黃魚皮、咖啡脆雞」

2019-07-05 00:01

CHANEL頂級珠寶下月登台 世界巡迴首站

2019-07-05 00:01

三星推65吋QLED 8K量子電視 4K夏季限定降萬元再送清淨機

2019-07-04 22:53
看更多

熱門文章

壯觀！國中生買珍奶自備62個環保杯 基隆知名手搖：看了很感動

2019-07-06 11:23

明起到下周四要帶傘！南部下大雨 其他地區午後雷陣雨

2019-07-05 21:57

才剛慶祝2週年...全台首間「通堂拉麵」熄燈 拉麵通通「買1送1」

2019-07-05 22:07

氣象局：中南部仍有明顯雨勢 下周五才會緩和

2019-07-06 09:06

每日星座運勢／雙魚適合走訪的一天 有利於個人運勢

2019-07-06 00:00

省小錢虧很大？地勤人員曝第三方購票的隱形風險

2019-07-06 13:52

高雄本和里群聚一日暴增3例 防疫人員驚見27個蚊子窩

2019-07-06 19:35

立槳意外一次10人被沖走 專家提醒避流、浪、風、潮

2019-07-06 09:40

小暑好濕熱 中醫師籲女性應注意此症

2019-07-06 09:14

影／立槳法令有漏洞 「不補哪天會出大事！」

2019-07-06 09:42

遏阻登革熱 台南、高雄區域聯防

2019-07-05 23:03

「煎烤鴨胸」像「酸菜鴨肉冬粉」？一號糧倉新菜大玩「台灣時代感」

2019-07-06 00:56

影／圓仔6歲生日大啖慶生冰蛋糕 粉絲爭相目睹Q模樣

2019-07-06 11:04

67歲胰臟癌末期還有1線生機！勇伯分享心得

2019-07-06 12:42

巡邏車貼登革熱防疫海報遭譏PLP 警局：當務之急是防疫

2019-07-05 22:15

鼓勵機車考照上駕訓班 交通部補助1000元

2019-07-06 12:31

【晨光幫幫忙】劉昭儀、楊宇帆／土生土長土實力

2019-07-06 06:00

仲夏寶島號徜徉花東縱谷 日本鐵道迷來台追火車

2019-07-06 16:35

熱死人！夏天高溫熱傷害 醫：嚴重恐危及生命

2019-07-06 14:31

圓仔6歲囉！ 今邀圓粉參加慶生派對

2019-07-05 23:18

腋下兩塊濕好尷尬 食藥署：睡前擦止汗劑更具效果

2019-07-06 16:44

台南本土登革熱再添一例！開山里出現第3例

2019-07-06 19:52

近2千家公司還沒提撥舊制退休準備金 最高罰45萬元

2019-07-05 22:13

回響／立槳衝浪意外頻傳 觀光局要地方管挨批：太離譜

2019-07-06 16:11

回響／網上攬客金山禁止水域玩SUP 北觀處函文下架

2019-07-06 14:34

線狀對流移入中 苗栗至彰化防大雨

2019-07-06 12:31

為生物開路 公路生態回來了

2019-07-06 12:32

8.8公尺攀爬塔、太空人訓練儀！北市5座「兒童遊戲場」玩到瘋又免費

2019-07-06 15:26

褲裝界的超模代表 她穿LV秋冬男裝系列百褶裙真是好看得要命

2019-07-06 11:12

圓仔6歲慶生趴 埋頭苦吃...粉絲直呼療癒

2019-07-06 11:23

補教師躁鬱症逃家當街友 用自己當教材逆襲變人生導師

2019-07-06 20:24

獸醫能否合法開人用藥給毛小孩 唐鳳8月主持協作會議

2019-07-06 12:01

登革熱易從市場爆發 台南新營區加強公有市場孳清宣導

2019-07-06 10:37

全台「最有錢」博物館 邀你好好認識「孔方兄」

2019-07-05 21:42

距登革熱病例僅咫尺之隔 台南南區總動員清孳

2019-07-06 10:45

現開澎湖生蠔無限享用！星級酒店推出佛心價 學生再打79折

2019-07-06 11:06

台南市長示範登革熱孳清投藥 必要時啟動跨市聯防

2019-07-06 13:59

擔憂立式划潛在性危險 竹市：有專業教練、救生員陪同

2019-07-06 15:27

科普好健康╱慢性疼痛不能忍 小心習慣了 沒問題也痛

2019-07-05 23:07

高中儀隊決賽各校展身手 莊敬拿下頭籌

2019-07-06 17:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top