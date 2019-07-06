卡莉克勞斯把絲巾變髮帶好好看 是美西仙人掌與跑車的沙漠風情

2019-07-06 20:17 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



卡莉克勞斯近期為路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）拍攝了一系列聯名織品的形象圖，除了她自己在IG放上的毯子滾床照，其他包括圍巾、披肩、長絲巾等，都在她的演繹中展現了女性慧黠又性感的多樣面貌。

她詮釋的單品來自視覺藝術家艾力克斯．伊斯瑞爾（Alex Israel）與品牌的摩登新作，接續他近期與品牌合作的Artycapucines包款以及古龍水包裝設計，成為2019秋冬的聯名織品系列，色澤與圖樣仍來自艾力克斯作品中為人熟知的洛杉磯地景與生活情調；共有8個品項包括圍巾、披肩、毯子與長絲巾，圖案內容包括他最為知名波浪插畫，以海浪、天空的藍色為底，運用屬於太陽的金色勾勒，打造優雅方巾與毯子。