卡莉克勞斯把絲巾變髮帶好好看 是美西仙人掌與跑車的沙漠風情
卡莉克勞斯近期為路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）拍攝了一系列聯名織品的形象圖，除了她自己在IG放上的毯子滾床照，其他包括圍巾、披肩、長絲巾等，都在她的演繹中展現了女性慧黠又性感的多樣面貌。
她詮釋的單品來自視覺藝術家艾力克斯．伊斯瑞爾（Alex Israel）與品牌的摩登新作，接續他近期與品牌合作的Artycapucines包款以及古龍水包裝設計，成為2019秋冬的聯名織品系列，色澤與圖樣仍來自艾力克斯作品中為人熟知的洛杉磯地景與生活情調；共有8個品項包括圍巾、披肩、毯子與長絲巾，圖案內容包括他最為知名波浪插畫，以海浪、天空的藍色為底，運用屬於太陽的金色勾勒，打造優雅方巾與毯子。
波浪圍巾則使用了全新的絎縫工藝，每條圍巾的其中一面都是鋪棉，用以呈現艾力克斯波浪插畫的蓬鬆質感，另一面則為品牌經典的Monogram花紋設計，共包括3種尺寸、4種顏色組合的圍巾、大型圍巾與毯子。此外，路易威登的絲綢、喀什米爾混紡披肩，是默默熱賣的實用單品，在聯名款中也有Sky Backdrop Monogram圖樣披肩，以數位印刷轉化為兩種不同天空色調單品。卡莉克勞斯身上還有一個大亮點，就是雙面亮彩的Desperado長絲巾，和老鷹合唱團知名的樂曲「亡命之徒」同名，也帶來荒涼沙漠中的仙人掌、跑車等圖案，並且以夕陽餘暉的飽和色彩打造，靈感源自藝術家艾力克斯．伊斯瑞爾2015年的青銅雕塑作品Desperado，卡莉克勞斯將它用為髮帶，既復古又時髦，或許會成為今夏最俏麗迷人的造型參考。
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