招財貓神社、結緣風鈴 商場夏季超萌變身以為一秒到日本

2019-07-06 17:26 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



暑假到了，各大商場卯足全力啟動「集客戰」，推出各式主題展，設計出充滿日本風的招財貓神社、風鈴，或是可愛動物區，而「好拍照」是其中一大重點，父母們也不用煩惱要帶小孩去哪放電。

林口三井Outlet關東「結緣風鈴」與「招財貓神社」經典重現

林口三井Outlet把關東兩大熱門景點「結緣風鈴」與「招財貓神社」經典重現。四座涼亭座掛滿近三百組風鈴，夏日涼風下風鈴隨風搖曳。在「招財貓神社」許下心願、投入錢幣至賽錢箱，不只祈願還能為流浪動物做公益。每日下午4點至晚上9點，每半個小時還有夏日泡泡秀，為夏季更添浪漫與歡樂的氣氛。這夏到林口三井Outlet逛街，肯定要好好拍一波發IG美照。

板橋大遠百「動物叢林展」滿滿貓熊、獅子王

板橋大遠百打造新北獨家「動物叢林主題特展」，即日起至8月1日展開，為消費者提供好玩又好拍，不怕酷暑及降雨的好去處。全館沿途不僅可以遇見長頸鹿、獅子等仿真野生動物，還有特色拍照打卡主題區。迪士尼經典「獅子王」電影版即將在台上映，「動物叢林主題特展」推出獅王拍照區，還有許多獅子玩偶公仔讓顧客拍照打卡。另外，白胖的貓熊也是動物人氣王，將許多大小貓熊置身在竹林中，可以被滿滿的大小貓熊們圍繞著拍照。

環球購物中心「懷舊玩具展」全台巡迴