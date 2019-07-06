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森林風鈴小徑、名牌Outlet特賣！日本3大夏日活動　好吃好玩又消暑

2019-07-06 17:11聯合報 記者陳睿中╱即時報導

為迎接即將到來的暑假，日本三井於東京、北陸等城市展開一系列的夏季活動。其中包括強勢回歸的「ECO EDO日本橋2019～五感享受，江戶之涼～」、首屆全國冰品節「小矢部ICE Festival」等主題慶典，讓旅客能趕受到不同的夏季風情。

【東京／ECO EDO日本橋 2019～五感享受，江戶之涼～】

廣受好評的「ECO EDO日本橋2019～五感享受，江戶之涼～」活動，將於7月5日至9月23日舉行。「ECO EDO日本橋」是透過現代化科技，重新包裝金魚、提燈、花火、浴衣等夏日傳統要素，搭配上夏季餐飲與小物，讓民眾可透過五感來體驗日本橋傳統納涼文化的特殊體驗活動。

活動中的重要一環，就是由藝術家木村英智打造的水族藝術展覽會「ART AQUARIUM」。今年以「ECO EDO日本橋 ART AQUARIUM 2019~江戶‧金魚之涼~&NIGHT AQURIUM」為主題，迎來在日本橋三井大廳場的最終場演出。為了感念自2011年以來的陪伴，特別安排花魁、大奧、超花魁與蓮花造行的Lotusrium等代表作品首次同台，演出金魚也超過1萬隻，為至今作品數、金魚數最多，規模最大的ART AQUARIUM展。

除此之外，活動中還有由碩大金魚提燈，搭配數位光影藝術的「金魚大提燈隧道」，以及由多達200個江戶風鈴裝飾而成、今年首次有夜間點燈的「森之風鈴小徑」，以及「金魚甜點 & Bar散策」等不同主題活動。

【北陸／小矢部ICE Festival】

日本三井OUTLET PARK北陸小矢部號召全國冰品名店，舉辦首屆全國冰品節「小矢部ICE Festival」，活動自7月6日至15日。其中還有多間首次進駐北陸地區的品牌，包括由日本奧運金牌選手松本薰創立、低負擔的冰淇淋品牌Darcys Guilt Free Ice Cream Labo，創業40年的義式冰淇淋專賣店Gelateria Marghera，大阪排隊名店Groovy Ice Cream GUFO，與採用季節水果與有機龍舌蘭蜜的無添加冰棒品牌SHONAN POPs等。不僅外觀典雅可愛，每一口都能嚐到開發人的用心與品質。

名古屋／SUPER OUTLET SALE】

7月12日至7月25日期間，三井OUTLET PARK爵士之夢長島的半年一度SUPER OUTLET SALE即將開跑，多間名牌精品祭出下殺折扣；7月26日至8月18日則進入SUPER OUTLET SALE FINAL OFF階段，折扣一殺再殺。同時搭配JR名古屋來回或中部國際機場單程巴士優惠套票，最高現省900日圓。

另外，緊鄰三井OUTLET PARK爵士之夢長島的長島溫泉，也將在8月4日、8月11日至8月18日、8月24日至25日之間，舉辦超人氣花火大競演，逛街血拼之餘，還能欣賞讓人心醉的燦爛花火。

長島溫泉將在8月舉辦超人氣花火大競演。圖／主辦單位提供
長島溫泉將在8月舉辦超人氣花火大競演。圖／主辦單位提供
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創業40年的義式冰淇淋專賣店Gelateria_Marghera，今年也將參加「...
創業40年的義式冰淇淋專賣店Gelateria_Marghera，今年也將參加「小矢部ICE Festival」。圖／主辦單位提供
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三井OUTLET PARK爵士之夢長島的半年一度SUPER OUTLET SAL...
三井OUTLET PARK爵士之夢長島的半年一度SUPER OUTLET SALE即將開跑。圖／主辦單位提供
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由200個江戶風鈴裝飾而成的「森之風鈴小徑」。圖／主辦單位提供
由200個江戶風鈴裝飾而成的「森之風鈴小徑」。圖／主辦單位提供
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「森之風鈴小徑」今年首度舉行夜間點燈活動。圖／主辦單位提供
「森之風鈴小徑」今年首度舉行夜間點燈活動。圖／主辦單位提供
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「ECO EDO日本橋」最終場集結了過去所有代表作品，大奧便是其中之一。圖／主辦...
「ECO EDO日本橋」最終場集結了過去所有代表作品，大奧便是其中之一。圖／主辦單位提供
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日本奧運金牌選手松本薰創立的冰淇淋品牌Darcys Guilt Free Ice...
日本奧運金牌選手松本薰創立的冰淇淋品牌Darcys Guilt Free Ice Cream Labo。圖／主辦單位提供
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由碩大金魚提燈搭配數位光影藝術的「金魚大提燈隧道」。圖／主辦單位提供
由碩大金魚提燈搭配數位光影藝術的「金魚大提燈隧道」。圖／主辦單位提供
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