仲夏寶島號徜徉花東縱谷 日本鐵道迷來台追火車

2019-07-06 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



台鐵「SL仲夏寶島號」列車，今天上午由CT273蒸汽機車牽引，附掛6節莒光號車廂，載著270名遊客，一路從花蓮玉里站出發，沿著花東縱谷向南行駛到台東，吸引不少鐵道迷拍照，日本東京的鐵道迷藤井英樹也再度跨海而來「追火車」。

台鐵局的CT273，由日本川崎車輛公司於1943年製造，鐵路電氣化後停用30多年，台鐵修復後，從5年起開始，每年夏天以「仲夏寶島號」郵輪式列車，行駛於花蓮台東之間，成為鐵道迷的年度盛事。

今年活動仍在6、7月舉行，由玉里站出發向南開到台東，沿途停靠富里、池上、山里等站，都是很有特色的車站，每站停留45分鐘到1小時。台鐵表示，玉里站設站超過百年，站體以灰色的大塊仿石材牆面，傳達樸實鄉間的意象，富里站曾獲得兩岸四地建設設計大獎，池上以稻米聞名，池上站遠觀如木造穀倉的特色站房，而山里站是傳說中「到不了的車站」，白色小教堂是必訪景點。

50歲的日本鐵道迷藤井英樹今天也再度趕到玉里「追火車」，他5年前來台參加仲夏寶島後首航，才發現「台灣的蒸汽火車竟然跟日本一樣」，從此著迷，5年來造訪台灣已經超過50次，都為了看火車。