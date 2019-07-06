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仲夏寶島號徜徉花東縱谷 日本鐵道迷來台追火車

2019-07-06 16:35聯合報 記者王燕華╱即時報導

台鐵「SL仲夏寶島號」列車，今天上午由CT273蒸汽機車牽引，附掛6節莒光號車廂，載著270名遊客，一路從花蓮玉里站出發，沿著花東縱谷向南行駛到台東，吸引不少鐵道迷拍照，日本東京的鐵道迷藤井英樹也再度跨海而來「追火車」。

台鐵局的CT273，由日本川崎車輛公司於1943年製造，鐵路電氣化後停用30多年，台鐵修復後，從5年起開始，每年夏天以「仲夏寶島號」郵輪式列車，行駛於花蓮台東之間，成為鐵道迷的年度盛事。

今年活動仍在6、7月舉行，由玉里站出發向南開到台東，沿途停靠富里、池上、山里等站，都是很有特色的車站，每站停留45分鐘到1小時。台鐵表示，玉里站設站超過百年，站體以灰色的大塊仿石材牆面，傳達樸實鄉間的意象，富里站曾獲得兩岸四地建設設計大獎，池上以稻米聞名，池上站遠觀如木造穀倉的特色站房，而山里站是傳說中「到不了的車站」，白色小教堂是必訪景點。

50歲的日本鐵道迷藤井英樹今天也再度趕到玉里「追火車」，他5年前來台參加仲夏寶島後首航，才發現「台灣的蒸汽火車竟然跟日本一樣」，從此著迷，5年來造訪台灣已經超過50次，都為了看火車。

台鐵表示，仲夏寶島號下周六 （13日）還有一班，同樣是上午10時45分從玉里發車到台東一日遊，歡迎民眾體驗。

台鐵仲夏寶島號蒸汽車今天從花蓮玉里出發開往台東，日本鐵道迷藤井英樹（右）再度來台...
台鐵仲夏寶島號蒸汽車今天從花蓮玉里出發開往台東，日本鐵道迷藤井英樹（右）再度來台追火車，與台鐵花蓮運務段副段長賴東震合影。圖／台鐵提供
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台鐵仲夏寶島號蒸汽車今天從花蓮玉里出發開往台東，吸引不少鐵道迷。圖／台鐵提供
台鐵仲夏寶島號蒸汽車今天從花蓮玉里出發開往台東，吸引不少鐵道迷。圖／台鐵提供
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台鐵仲夏寶島號蒸汽車今天從花蓮玉里出發開往台東，日本鐵道迷藤井英樹再度來台追火車...
台鐵仲夏寶島號蒸汽車今天從花蓮玉里出發開往台東，日本鐵道迷藤井英樹再度來台追火車。圖／台鐵提供
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