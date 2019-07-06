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曾成功預言小英當選 命理師再預言2020三人有「帝王相」

曾獲資深優良教師獎 台南國小導師遭爆性侵學生20年

褲裝界的超模代表 她穿LV秋冬男裝系列百褶裙真是好看得要命

2019-07-06 11:12聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）已達移動式的人檯境界，隨時隨地從各種風格的品牌櫥窗走出來，都毫不違和，除了典禮的性感隆重，她日常穿搭多以褲裝為主，並且瀟灑俐落穿得相當帥氣。

和路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）男裝藝術總監Virgil Abloh的友好關係，使得哈蒂德姊妹倆常出席Virgil Abloh時裝發表或是穿上他的作品，之前吉吉哈蒂德在紐約出席2019美國時尚設計師協會大賞（CFDA Fashion Awards）就穿了路易威登2019秋冬系列的男裝，肩章式包款搭配西裝外套、秋冬系列的標誌裙裝，男裝女穿相當俐落又漂亮。

BURBERRY也是吉吉哈蒂德常選穿的品牌，日前她在2019 Vogue巴黎慈善基金會（ Paris Foundation Gala）晚宴就穿了2019秋季黑色polo衫，水晶細節的鑲嵌讓整件服裝顯得華麗且性感幽默，腳上是YEEZY的Season 6穆勒鞋，輕鬆穿出名模氣場。她某次在米蘭機場，也穿著BURBERRY的T恤，搭配Alo瑜伽褲、Vogue x Gigi Hadid聯名太陽眼鏡和她常穿的Dr. Martens靴子。

各式各樣的破洞牛仔褲更是她熱中的單品，她曾以3.1 Phillip Lim 2019早秋系列的衣衫配牛仔褲，臉上同樣是Vogue x Gigi Hadid聯名墨鏡，腳上的鞋履則是CHARLES & KEITH的春夏低跟穆勒鞋；此外，她也選穿Sandro 2019春夏淺色水洗牛仔褲，搭配Polo Ralph Lauren上衣、DMY BY DMY太陽眼鏡，以及又是Dr. Martens靴款，還戴了副超可愛的Susan Alexandra的微笑小花耳環，手上則是Off-White早秋話題新包款Jitney手袋。

吉吉哈蒂德穿著BURBERRY的T恤，搭配Alo瑜伽褲、Vogue x Gigi...
吉吉哈蒂德穿著BURBERRY的T恤，搭配Alo瑜伽褲、Vogue x Gigi Hadid聯名太陽眼鏡和她常穿的Dr. Martens靴款。圖／BURBERRY提供
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吉吉哈蒂德演繹路易威登2019秋冬系列男裝，相當好看。圖／LV提供
吉吉哈蒂德演繹路易威登2019秋冬系列男裝，相當好看。圖／LV提供
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不易駕馭的2019秋季系列穿在吉吉哈蒂德身上氣場自成，搭配YEEZY的Seaso...
不易駕馭的2019秋季系列穿在吉吉哈蒂德身上氣場自成，搭配YEEZY的Season 6穆勒鞋。圖／BURBERRY提供
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吉吉哈蒂德穿3.1 Phillip Lim 2019早秋系列的衣衫配牛仔褲，不思...
吉吉哈蒂德穿3.1 Phillip Lim 2019早秋系列的衣衫配牛仔褲，不思議長腿搭襯CHARLES & KEITH的春夏低跟穆勒鞋。圖／CHARLES & KEITH提供
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吉吉哈蒂德以Sandro 2019春夏淺色水洗牛仔褲，搭配Polo Ralph ...
吉吉哈蒂德以Sandro 2019春夏淺色水洗牛仔褲，搭配Polo Ralph Lauren上衣和Off-White早秋話題Jitney新包款。圖／取自IG
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吉吉哈蒂德穿BURBERRY的TB monogram系列褲裝，展現運動風。圖／B...
吉吉哈蒂德穿BURBERRY的TB monogram系列褲裝，展現運動風。圖／BURBERRY提供
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