褲裝界的超模代表 她穿LV秋冬男裝系列百褶裙真是好看得要命

2019-07-06 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）已達移動式的人檯境界，隨時隨地從各種風格的品牌櫥窗走出來，都毫不違和，除了典禮的性感隆重，她日常穿搭多以褲裝為主，並且瀟灑俐落穿得相當帥氣。

和路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）男裝藝術總監Virgil Abloh的友好關係，使得哈蒂德姊妹倆常出席Virgil Abloh時裝發表或是穿上他的作品，之前吉吉哈蒂德在紐約出席2019美國時尚設計師協會大賞（CFDA Fashion Awards）就穿了路易威登2019秋冬系列的男裝，肩章式包款搭配西裝外套、秋冬系列的標誌裙裝，男裝女穿相當俐落又漂亮。

BURBERRY也是吉吉哈蒂德常選穿的品牌，日前她在2019 Vogue巴黎慈善基金會（ Paris Foundation Gala）晚宴就穿了2019秋季黑色polo衫，水晶細節的鑲嵌讓整件服裝顯得華麗且性感幽默，腳上是YEEZY的Season 6穆勒鞋，輕鬆穿出名模氣場。她某次在米蘭機場，也穿著BURBERRY的T恤，搭配Alo瑜伽褲、Vogue x Gigi Hadid聯名太陽眼鏡和她常穿的Dr. Martens靴子。