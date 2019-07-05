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「柯劉會」直播像偷拍？ 原來國台辦沒同意

怪美的果然有點美 DIOR秋冬形象照讓人忍不住多看一眼

2019-07-05 18:27聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

「怪美的」成為主流，DIOR發表2019秋冬時裝系列形象照，也以五○年代的次文化泰迪男孩（Teddy Boys）與其孿生對應的泰迪女孩（Teddy Girls）為靈感，將形象圖當作攝影展在處理，表現出有點怪、有點可愛，讓人多看幾眼的幽默氛圍。

英國次文化表現煙視媚行的優雅，每一張形象圖都有反叛與奢華共存的氣氛，由義大利籍女攝影師Brigitte Niedermair掌鏡，她擅長拍出寂靜沉潛的作品，在冷調的靜謐中，2019秋冬服裝的質感自然浮現，品牌愛用的模特兒Selena Forrest與Ruth Bell忠實傳達了怪誕的張力，展現大膽而無所畏懼的精神。

本系列形象照契合創意總監Maria Grazia Chiuri歌詠的女性主義精神，例如採用絲網印刷技術的標語T恤上，其Sisterhood is Global或Sisterhood is Powerful等標語是取自美國女權主義作家羅賓摩根（Robin Morgan）的詩作，貫徹Maria聚焦於女權平等的訴求。多款標誌性造型，成為此系列影像作品，包括描繪新風貌（New Look）的經典Bar外套、Saddle馬鞍包、狂刷IG的Dior Book托特包以及Diorcamp郵差包，都在蘇格蘭呢格紋的表現中帶來濃厚的英倫風情，30 Montaigne翻蓋包則採用裂紋仿舊效果的小羊皮製成；此外，英國製帽大師Stephen Jones創作的可翻轉佩戴的雨滴女帽，則成為別具態度的視覺焦點。

2019秋冬形象圖在蘇格蘭呢格紋的表現中帶來濃厚的英倫風情。圖／DIOR提供
2019秋冬形象圖在蘇格蘭呢格紋的表現中帶來濃厚的英倫風情。圖／DIOR提供
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Saddle馬鞍包仍是秋冬款的主力之一。圖／DIOR提供
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Book黑白蘇格蘭格紋刺繡帆布托特包，售價97,000元。圖／DIOR提供
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俯瞰視角也有創意總監Maria Grazia Chiuri歌詠的女權自由和構圖趣...
俯瞰視角也有創意總監Maria Grazia Chiuri歌詠的女權自由和構圖趣味。圖／DIOR提供
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英國製帽大師Stephen Jones打造的雨滴女帽相當別緻。圖／DIOR提供
英國製帽大師Stephen Jones打造的雨滴女帽相當別緻。圖／DIOR提供
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DIOR秋冬形象照以五○年代的泰迪男孩與其孿生對應的泰迪女孩為靈感。圖／DIOR...
DIOR秋冬形象照以五○年代的泰迪男孩與其孿生對應的泰迪女孩為靈感。圖／DIOR提供
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30 Montaigne黑色裂紋仿舊小羊皮CD搭釦翻蓋包，售價11萬元。圖／DI...
30 Montaigne黑色裂紋仿舊小羊皮CD搭釦翻蓋包，售價11萬元。圖／DIOR提供
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Sisterhood is Powerful等標語是取自美國女權主義作家羅賓摩根...
Sisterhood is Powerful等標語是取自美國女權主義作家羅賓摩根的詩作。圖／DIOR提供
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Sisterhood is Global取自美國女權主義作家羅賓摩根詩作。圖／D...
Sisterhood is Global取自美國女權主義作家羅賓摩根詩作。圖／DIOR提供
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2019秋冬形象圖有當前流行的怪美風格。圖／DIOR提供
2019秋冬形象圖有當前流行的怪美風格。圖／DIOR提供
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義大利籍女攝影師Brigitte Niedermair掌鏡的DIOR形象照相當耐...
義大利籍女攝影師Brigitte Niedermair掌鏡的DIOR形象照相當耐人尋味。圖／DIOR提供
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Stephen Jones打造的雨滴女帽，別具態度。圖／DIOR提供
Stephen Jones打造的雨滴女帽，別具態度。圖／DIOR提供
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女權攝影英國
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