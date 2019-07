怪美的果然有點美 DIOR秋冬形象照讓人忍不住多看一眼

2019-07-05 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



「怪美的」成為主流,DIOR發表2019秋冬時裝系列形象照,也以五○年代的次文化泰迪男孩(Teddy Boys)與其孿生對應的泰迪女孩(Teddy Girls)為靈感,將形象圖當作攝影展在處理,表現出有點怪、有點可愛,讓人多看幾眼的幽默氛圍。

以英國次文化表現煙視媚行的優雅,每一張形象圖都有反叛與奢華共存的氣氛,由義大利籍女攝影師Brigitte Niedermair掌鏡,她擅長拍出寂靜沉潛的作品,在冷調的靜謐中,2019秋冬服裝的質感自然浮現,品牌愛用的模特兒Selena Forrest與Ruth Bell忠實傳達了怪誕的張力,展現大膽而無所畏懼的精神。