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30秒賣出一本！ 好餓的毛毛蟲慶50歲生日辦特展

2019-07-05 18:02聯合報 記者張錦弘╱即時報導

平均每30秒，就在世界某一個角落賣出一本《好餓的毛毛蟲》。這本被喻為圖畫書界聖經的圖畫書，今年過50歲生日。從1969年出版以來，已被翻譯成超過62種語言、售出5000多萬冊。

在全世界圖書館、書店、兒童劇場、學校相繼推出各式生日派對和展演慶祝活動之際，台灣首波50歲生日慶祝活動今（5日）起在新光三越「2019兒童藝術季」巡展起跑，邀大小朋友一起進入「國際大師艾瑞．卡爾的繽紛世界」，賞玩大師拼貼畫作、聽故事、動手創作毛毛蟲拼貼、一起挑戰說故事擂台，用創意和想像，為自己、也為這隻毛毛蟲巨星慶生。

留著大鬍子，拿著一枝畫筆，這位年近90歲的Eric Carle爺爺，用神奇的拼貼魔法，為全世界的小朋友創作超過70本充滿想像的繽紛世界。許多媒體問艾瑞．卡爾，為什麼孩子這麼喜愛這隻毛毛蟲？

艾瑞．卡爾說：「因為孩子需要希望。從小不點毛毛蟲變成一隻美麗的蝴蝶，孩子希望自己也能做到。」所以有些家長說，陪孩子至少讀過一千次，一讀再讀從不覺得無聊，每一次都能讀出樂趣和成長的喜悅。艾瑞．卡爾期許《好餓的毛毛蟲》能成為孩子們上幼兒園前的文學幼苗，在離開溫暖的家庭邁向團體生活之際，能安心蛻變、美麗成長。

信誼基金會為讓台灣讀者與世界毛蟲迷同慶，今年也規畫一系列的大小書迷活動。繼4月份起與昇恆昌透過艾瑞卡爾圖畫書，在台灣四大機場打造親子共讀遊戲空間後，7/5-8/28與新光三越兒童藝術季合作，分別在台北南西店、高雄左營店、台中中港店舉辦「國際大師艾瑞．卡爾的繽紛世界」巡迴特展。

從大師畫作展、動物園火車造型遊戲區、毛毛蟲閱讀區，親子和幼兒園團體不僅可以到現場，感受這位已獲70餘次國際性大獎的童書大師的童話世界和創意，也可以報名實際體驗拼貼DIY創作的樂趣，或角逐各區說故事擂台活動，優勝分區團體和親子將受邀到台北進行觀摩賽，共渡毛蟲書迷慶生嘉年華會。相關系列活動、展覽以及活動報名資訊敬請上網查詢。

最讓書迷興奮的是由美國匹茲堡兒童美術館(Children‘s Museum of Pittsburgh)和艾瑞卡爾圖畫書博物館合作設計的Very Eric Carle互動展，自2015年起已於美國多處展出，今年第四季開始展開亞洲巡迴展，首站將會來到台北「信誼好好生活廣場」，帶給親子奇妙的立體閱讀體驗。Very Eric Carle互動展以艾瑞‧卡爾5本圖畫書，轉化為多項互動裝置，讓孩子能穿梭於展場中探索、體驗，感受是書也是玩具的立體色彩童話世界。

搭著小火車，參加好餓毛毛蟲50年生日Party。圖／信誼基金會提供
搭著小火車，參加好餓毛毛蟲50年生日Party。圖／信誼基金會提供
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信誼基金會今起舉辦「國際大師艾瑞．卡爾的繽紛世界」巡迴特展。圖／信誼基金會提供
信誼基金會今起舉辦「國際大師艾瑞．卡爾的繽紛世界」巡迴特展。圖／信誼基金會提供
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