孫芸芸、孫瑩瑩同框挺FENDI高訂 千黛亞的長腿超級搶鏡

2019-07-05 17:50 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



FENDI選址羅馬發表2019秋冬高級訂製服，以「The Dawn of Romanity（羅馬榮光）」為主題，在象徵古羅馬中心的帕拉迪尼山舉辦，並於日落時分揭幕，引人走進史詩般的氛圍之中。

這場在維納斯和羅馬神廟舉行的高訂大秀，盛大展出了54款造型，充分表現FENDI的奢華皮草、性感當代，以摩登品味結合羅馬歷史的磅礡氣氛，在作曲家Caterina Barbieri 的表演中展開，女星凱薩琳麗塔瓊斯絲（Catherine-Zeta Jones）、蘇珊莎蘭登（Susan Sarandon）都出席看秀，「蜘蛛女」千黛亞（Zendaya）以絕美身材和長腿成為焦點，孫芸芸和孫瑩瑩姊妹倆也難得同場獲邀出席時裝大秀，以薄荷綠作為姊妹裝的主調。