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孫芸芸、孫瑩瑩同框挺FENDI高訂 千黛亞的長腿超級搶鏡

2019-07-05 17:50聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

FENDI選址羅馬發表2019秋冬高級訂製服，以「The Dawn of Romanity（羅馬榮光）」為主題，在象徵古羅馬中心的帕拉迪尼山舉辦，並於日落時分揭幕，引人走進史詩般的氛圍之中。

這場在維納斯和羅馬神廟舉行的高訂大秀，盛大展出了54款造型，充分表現FENDI的奢華皮草、性感當代，以摩登品味結合羅馬歷史的磅礡氣氛，在作曲家Caterina Barbieri 的表演中展開，女星凱薩琳麗塔瓊斯絲（Catherine-Zeta Jones）、蘇珊莎蘭登（Susan Sarandon）都出席看秀，「蜘蛛女」千黛亞（Zendaya）以絕美身材和長腿成為焦點，孫芸芸和孫瑩瑩姊妹倆也難得同場獲邀出席時裝大秀，以薄荷綠作為姊妹裝的主調。

FENDI在近幾季仍以二元對立為核心，例如AMOR與ROMA的對稱和轉換，因此選在幸運女神維納斯、羅馬神廟的山頂也成為此一概念的延伸，竣工於141年，是古羅馬時期最為宏偉的神廟，也鋪陳了這場高訂秀的深遠意義。現場發表54套服裝，象徵Karl Lagerfeld與FENDI攜手走過的54個年頭，服裝展現絲織、結構、層次和皮草的奢華，更散發出羅馬女性的魅力。羅馬榮光主題靈感來自學者Raniero Gnoli撰寫的《Marmora Romana》書中提到的大理石紋路之美，織品與皮草也呼應宮殿中的華美裝飾，新藝術運動時期的德式青年風（Jugendstil），其沉穩用色包括檸檬黃、玉石色、玫瑰石英及玉髓綠等淡雅色彩，也配襯了大地礦物色，打造沉穩精緻的高訂系列。

孫芸芸、孫瑩瑩姊妹同框出席FENDI 2019秋冬高級訂製服大秀。圖／FENDI...
孫芸芸、孫瑩瑩姊妹同框出席FENDI 2019秋冬高級訂製服大秀。圖／FENDI提供
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千黛亞穿得相當性感修長，令人印象深刻。圖／FENDI提供
千黛亞穿得相當性感修長，令人印象深刻。圖／FENDI提供
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比基尼剪裁和極為輕盈的格狀皮革、大理石紋貂皮外套的搭配，成為高訂主要輪廓。圖／F...
比基尼剪裁和極為輕盈的格狀皮革、大理石紋貂皮外套的搭配，成為高訂主要輪廓。圖／FENDI提供
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現場發表54套服裝，象徵Karl Lagerfeld與FENDI攜手走過的54個...
現場發表54套服裝，象徵Karl Lagerfeld與FENDI攜手走過的54個年頭。圖／FENDI提供
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不得不說出「薑還是老的辣」這種老哏之言，凱薩琳麗塔瓊斯絲隨便笑一個都是氣場。圖／...
不得不說出「薑還是老的辣」這種老哏之言，凱薩琳麗塔瓊斯絲隨便笑一個都是氣場。圖／FENDI提供
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薄如蟬翼的主教袖禮服，裝飾著用羽毛製成的花瓣或八邊形串珠。圖／FENDI提供
薄如蟬翼的主教袖禮服，裝飾著用羽毛製成的花瓣或八邊形串珠。圖／FENDI提供
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網紅Chiara Ferragni和先生 Fedez在現場啵啵放閃。圖／FEND...
網紅Chiara Ferragni和先生 Fedez在現場啵啵放閃。圖／FENDI提供
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大陸女星戚薇將這套裙裝駕馭得相當出色。圖／FENDI提供
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孫芸芸、孫瑩瑩姊妹同框出席FENDI 2019秋冬高級訂製服大秀。圖／FENDI...
孫芸芸、孫瑩瑩姊妹同框出席FENDI 2019秋冬高級訂製服大秀。圖／FENDI提供
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千黛亞的長腿真的無敵美。圖／FENDI提供
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高訂服裝展現絲織、結構、層次和皮草的奢華。圖／FENDI提供
高訂服裝展現絲織、結構、層次和皮草的奢華。圖／FENDI提供
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一束束拉菲草製成的「小麥」細節，為光澤面料帶來更為細膩的表現。圖／FENDI提供
一束束拉菲草製成的「小麥」細節，為光澤面料帶來更為細膩的表現。圖／FENDI提供
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孫芸芸、孫瑩瑩姊妹同框出席FENDI 2019秋冬高級訂製服大秀。圖／FENDI...
孫芸芸、孫瑩瑩姊妹同框出席FENDI 2019秋冬高級訂製服大秀。圖／FENDI提供
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籃子和花朵圖案的交織讓人目不暇給，也成為俐落褲裝的印花。圖／FENDI提供
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韓星高素榮常拎FENDI包款，也出席2019秋冬高級訂製服大秀。圖／FENDI提...
韓星高素榮常拎FENDI包款，也出席2019秋冬高級訂製服大秀。圖／FENDI提供
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細膩的藝術質感，也展現在羊毛皮流蘇或精緻的薄紗懸架之上。圖／FENDI提供
細膩的藝術質感，也展現在羊毛皮流蘇或精緻的薄紗懸架之上。圖／FENDI提供
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羅馬FENDIKarl Lagerfeld
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