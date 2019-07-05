孫芸芸、孫瑩瑩同框挺FENDI高訂 千黛亞的長腿超級搶鏡
FENDI選址羅馬發表2019秋冬高級訂製服，以「The Dawn of Romanity（羅馬榮光）」為主題，在象徵古羅馬中心的帕拉迪尼山舉辦，並於日落時分揭幕，引人走進史詩般的氛圍之中。
這場在維納斯和羅馬神廟舉行的高訂大秀，盛大展出了54款造型，充分表現FENDI的奢華皮草、性感當代，以摩登品味結合羅馬歷史的磅礡氣氛，在作曲家Caterina Barbieri 的表演中展開，女星凱薩琳麗塔瓊斯絲（Catherine-Zeta Jones）、蘇珊莎蘭登（Susan Sarandon）都出席看秀，「蜘蛛女」千黛亞（Zendaya）以絕美身材和長腿成為焦點，孫芸芸和孫瑩瑩姊妹倆也難得同場獲邀出席時裝大秀，以薄荷綠作為姊妹裝的主調。
FENDI在近幾季仍以二元對立為核心，例如AMOR與ROMA的對稱和轉換，因此選在幸運女神維納斯、羅馬神廟的山頂也成為此一概念的延伸，竣工於141年，是古羅馬時期最為宏偉的神廟，也鋪陳了這場高訂秀的深遠意義。現場發表54套服裝，象徵Karl Lagerfeld與FENDI攜手走過的54個年頭，服裝展現絲織、結構、層次和皮草的奢華，更散發出羅馬女性的魅力。羅馬榮光主題靈感來自學者Raniero Gnoli撰寫的《Marmora Romana》書中提到的大理石紋路之美，織品與皮草也呼應宮殿中的華美裝飾，新藝術運動時期的德式青年風（Jugendstil），其沉穩用色包括檸檬黃、玉石色、玫瑰石英及玉髓綠等淡雅色彩，也配襯了大地礦物色，打造沉穩精緻的高訂系列。
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