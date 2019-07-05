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走進100種顏色裡 「100 colors光譜漫遊展」7月12日開展

2019-07-05 17:16聯合報 記者江佩君╱即時報導

以色彩創作來呼應對城市風景的感動，法籍旅日建築設計師Emmanuelle Moureaux代表性的「100種顏色」即將於台灣揮灑顏色。她這回受邀為誠品敦南店打造「100 colors光譜漫遊」，以8,000片手工染製、剪裁的顏色紙片，搭配誠品的「品」字意象和30年敦南時光的年份數字1989-2020，7月12日起正式展出。

Emmanuelle於1995年首次拜訪東京，深深被城市中的招牌、建築、公共設施等溢出的五光十色和空間維度所感動，讓她毅然決定搬至日本居住，並於2003年設立工作室「emmanuelle moureaux architecture + design」，不停的以色彩創作記住初來乍到東京池袋時看到色彩繽紛景色的感動。

Emmanuelle於2013年發起100 colors系列企畫，以「色切 (shikiri)」概念，運用不同媒介與色彩交織，也是Emma每年給自己的練習題，藉由每次創作為城市增添繽紛層次。

她的代表作品包括：受到將設計與藝術融合的富山縣立博物館邀請，展演紙張媒材的藝術創作。運用120,000張數字符號，將100種顏色、元素與時間等元素，視覺性呈現時間流動的感受。

慶祝東京國立新美術館成立10周年，她於2千平方公尺的空間中進行佈置，是系列作品中最大型的創作。運用100種色彩，隨機拼列的四位年份數字，讓遊逛的人享受繽紛時光。

還有為慶祝日本NSK成立100周年，以mixing color為主題，運用100種色調、25,200張的花卉圖案呈現在6公尺高的空間之中，讓遊逛者能被繽紛的色彩包圍，且透過花卉每一次的旋轉，都能創造出不同的色彩視覺饗宴。

「100 colors光譜漫遊展」

地點：誠品敦南店1F - 2F樓梯間

時間：2019/7/12起

Emmanuelle Moureaux作品，慶祝日本NSK成立100周年，運用1...
Emmanuelle Moureaux作品，慶祝日本NSK成立100周年，運用100種色調、25,200張的花卉圖案呈現在6公尺高的空間之中。圖／誠品提供
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Emmanuelle Moureaux發起100 colors系列企畫，以「色切...
Emmanuelle Moureaux發起100 colors系列企畫，以「色切 (shikiri)」概念，運用不同媒介與色彩交織。圖／誠品提供
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Emmanuelle Moureaux作品，慶祝東京國立新美術館成立10周年的創...
Emmanuelle Moureaux作品，慶祝東京國立新美術館成立10周年的創作。圖／誠品提供
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設計師Emmanuelle Moureaux。圖／誠品提供
設計師Emmanuelle Moureaux。圖／誠品提供
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Emmanuelle Moureaux發起100 colors系列企畫，以「色切...
Emmanuelle Moureaux發起100 colors系列企畫，以「色切 (shikiri)」概念，運用不同媒介與色彩交織。圖／誠品提供
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Emmanuelle Moureaux受富山縣立博物館邀請，展演紙張媒材的藝術創...
Emmanuelle Moureaux受富山縣立博物館邀請，展演紙張媒材的藝術創作。運用120,000張數字符號、100種顏色創作。圖／誠品提供
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誠品東京建築
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