208公分蓋里納利挑戰現作SUBWAY潛艇堡 一雙巨掌差點找不到手套

2019-07-05 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



首度來台的NBA快艇隊球星蓋里納利（Danilo Gallinari），連同印地安納溜馬隊的吉祥物Boomer於7月5日一同現身SUBWAY忠孝復興店，親自上陣製作專屬的潛艇堡。也因為身高208公分的蓋里納利擁有一對巨掌，因此Subway還特地跑遍供應商，才找到適合蓋里納利的手套。

目前於洛杉磯快艇隊擔任小前鋒的蓋里納利，本次因國泰NBA 3X總決賽而來台，不僅在台展開一連串行程，也現身本次活動贊助商SUBWAY的忠孝復興店。蓋里納利除了針對今年賽季、季後賽分享了看法之外，也透露在休賽期間，仍然有許多進攻、防守的訓練工作要做。而且不僅是訓練，休賽期間的飲食也很重要。

在體驗活動中，蓋里納利用料毫不手軟，製作出一個配料都滿溢出來的潛艇堡。他笑稱，雖然用料可能太多，但是看起來又大又飽滿，是個美味的潛艇堡。至於屬於貓科動物的Boomer，則是以鮪魚擔任主角，同樣也配置出自己的專屬潛艇堡。