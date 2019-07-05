從昭和紅到令和 「超人力霸王」快閃店7月12日起降臨台北A11

2019-07-05 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



60、70年代的日本經典英雄電視影集「超人力霸王」，一路從昭和、平成，到現在的令和時代，都深受各世代的小孩與大小孩喜愛。今年夏天「超人力霸王」將快閃台北，超人力霸王「閃耀的天空‧召喚！戰鬥力量！我是英雄」快閃店台北首站，7/12起至8/20在台北新光三越A11 6F信義劇場登場。 「超人力霸王」快閃店台北首站，7/12起至8/20在台北新光三越A11 6F信義劇場。圖／Foufou Creative提供 分享 facebook

超人力霸王系列，是日本「特攝之神」圓谷英二導演一手創辦的圓谷製作公司所拍攝。1966 年首次於電視播放「超異象之謎」，當時仍是黑白作品，就此開始超人力霸王系列的歷史。同年又播出「初代超人力霸王」，也帶來電視史上的「巨大英雄與怪獸對戰」新架構。 超人力霸王羅布兄弟氣泡飲，草莓羅素。圖／Foufou Creative提供 分享 facebook 變身器，超人力霸王銀河。圖／Foufou Creative提供 分享 facebook 怪獸襲擊光波歐蕾，可可歐蕾哥摩拉。圖／Foufou Creative提供 分享 facebook 變身器，超人力霸王歐布。圖／Foufou Creative提供 分享 facebook 初代Ultraman戰鬥力量甜筒。圖／Foufou Creative提供 分享 facebook 歐布圓環，格鬥聖代杯。圖／Foufou Creative提供 分享 facebook

一路從昭和、平成，到如今的令和時代，推出了為數眾多的電視劇與劇場版，不僅是爸爸兒時回憶裡的經典英雄，同時也是現在小孩在追的人氣英雄，成為親子間的熱度話題。