比臉還大、超像枕頭！「大城黑糖饅頭」藏身南投埔里仍被瘋搶
這到底是枕頭？還是饅頭。一大顆「黑糖饅頭」出爐香味十足，有著讓人無法抵擋的黑糖香，更棒的是一顆只要32元！
現在正流行大份量CP值高的美食點心，而這顆在社群上超夯、早被吃貨們喻為「比臉大饅頭」的埔里「大城黑糖饅頭」，最近討論度又高了起來。「大城黑糖饅頭」隱藏在南投埔里巷弄內，有忠實鐵粉幾乎天天去排隊，雖然現在32塊的售價已經比以前高了一些，但還是有滿滿的人潮與外地粉絲來搶購，許多顧客在現場耐心排隊，是10顆、10顆這樣帶的，每人都提了大包小包才滿意離場。
「大城黑糖饅頭」多年來保持這麼夯，絕對不只是體積大的優點而已，口感方面更是受到粉絲稱讚。吃過的網友們形容，該店的黑糖饅頭綿密細緻，甚至有點像蛋糕，切開來當一餐或點心都很適合，「口感綿密」、「黑糖香甜」、「帶回家冷凍蒸熱後一樣美味」、「根本小資族月底首選」、「到埔里一定要來買一下」，可說是內在外在都兼具的銅板點心，難怪可以長久這麼受歡迎啊。
但想要吃到「大城黑糖饅頭」，是需要下一點功夫，店家現場看板每天會寫每一人限購幾顆、幾元(目前32元／顆)、今日公休或已賣完等，買過的網友表示，接近中午開店後就很多人排隊購買，當日現場數量賣完就收，所以太晚去的話，很大機率是吃不到的，店家也在看板中很明確告知排隊需要耐心，如無法久候，需考量自身情況再前往。
哪裡吃
大城黑糖饅頭
南投縣埔里鎮大城路146號
每顆32元，每日售完為止
實際售價如有誤植或更動以現場實際公告為準
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