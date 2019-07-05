抱著超級英雄抱枕睡 「漫威80周年快閃店」7月12日開幕

2019-07-05 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



漫威迷準備朝聖，今年適逢漫威80周年，隨著電影「蜘蛛人：離家日」熱映，「漫威80周年期間限定店」也即將在7/12於新光三越台北信義新天地A11館六樓快閃開幕。以漫威漫畫為主題的快閃店，結合超帥3D主題地貼，還有1：1真人大小蜘蛛人、蟻人雕像坐鎮現場，全館超過400種漫威主題商品，更有高達50款漫威80周年系列首賣新品。

一共全台首賣50款漫威系列新品，注目商品有美漫版黑白系漫威系列抱枕，將漫威英雄的半身側影帶回家，有美國隊長、鋼鐵人、雷神款，以及兩款經典紅色漫威LOGO方型抱枕，抱著漫威英雄睡覺超有安全感。

漫威系列皮革證件套，可選擇美國隊長盾牌、鋼鐵人頭盔、浩克拳頭、蜘蛛人面罩標誌，或是一次擁有所有英雄的漫威經典icon。漫威系列拉鍊零錢包有４款經典配色；漫威系列收納包，有多達19款的各種顏色款式，分裝盥洗用品非常適合。

另外還有蜘蛛人款指環扣、漫威款環保杯綁、漫威款藍牙喇叭及蜘蛛人款電競滑鼠墊等熱銷商品。現場還有客製化訂作漫威主題手機包膜，直接把最愛的英雄印上手機背面。