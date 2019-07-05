世界最小的廚師上菜啦！結合3D動畫的美食探險 晚訂就吃不到了

2019-07-05 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



身高只有5公分、全世界最小的廚師— Le Petit Chef，原本計畫快閃登台，沒想到一延再延長銷15個月，「小廚師」不但沒走，還與全球同步迎來了最新的第二版，尚未開賣，7月就被完全包場、即起開放8月的預定。這種「沉浸式用餐體驗」(Immersive Dining)在全球走紅，台灣藉著「小廚師」正與世界接軌。

小廚師去年3月到台北晶華客座，原本規劃快閃3個月，沒想到180個餐期、近2,200個座位在7天內銷售一空，要求加場聲不斷，因此一延再延。晶華酒店集團行銷公關部協理蔡惠茹表示，小廚師平均訂位率高達八成多，相較全球平均的六成超出許多，甚至高於上海，因此決定引進「小廚師奇遇記」最新版「馬可波羅東遊記」。

這種透過3D投影的實境體驗、全感官的沉浸式用餐體驗，約兩年前在全球掀起熱潮。去年台北文華東方與三星聯手推出「科技結合美食」的饗宴也是一例，鏡頭一拍，即可看到牛肝菌、姬松茸等食材生動地躍進眼前的湯碗；此外，在東京、吉隆坡、香港甚至台北，也都曾推出「無光晚餐」，在暗黑的空間張開五感，感受細微。這些，都是沉浸式用餐體驗。

蔡惠茹表示，「曾到晶華客座的主廚森田隼人，就是日本知名沉浸式體驗的私廚，他絕不先告知餐廳位在何處，而是約在某一車站，再搭接駁車前往，用五感吃一餐、菜色隨四季變化，開幕至今一位難求」；在西班牙、上海，也不乏此類體驗，但每餐要價動輒上萬元，「實在是因為成本太高」。

以晶華為接待小廚師為例，得先有專屬空間、投資上百萬投影設備，還要有多元的廚藝團隊配合。但業者也發現，客層愈來愈廣，從親子到商務甚至家族聚餐，每次用餐限定12人、包場的比例也愈來愈高，下午還加場親子營，小朋友DIY甜點、媽媽們下午茶，同樣場場爆滿。