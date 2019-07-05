世界最小的廚師上菜啦！結合3D動畫的美食探險 晚訂就吃不到了
身高只有5公分、全世界最小的廚師— Le Petit Chef，原本計畫快閃登台，沒想到一延再延長銷15個月，「小廚師」不但沒走，還與全球同步迎來了最新的第二版，尚未開賣，7月就被完全包場、即起開放8月的預定。這種「沉浸式用餐體驗」(Immersive Dining)在全球走紅，台灣藉著「小廚師」正與世界接軌。
小廚師去年3月到台北晶華客座，原本規劃快閃3個月，沒想到180個餐期、近2,200個座位在7天內銷售一空，要求加場聲不斷，因此一延再延。晶華酒店集團行銷公關部協理蔡惠茹表示，小廚師平均訂位率高達八成多，相較全球平均的六成超出許多，甚至高於上海，因此決定引進「小廚師奇遇記」最新版「馬可波羅東遊記」。
這種透過3D投影的實境體驗、全感官的沉浸式用餐體驗，約兩年前在全球掀起熱潮。去年台北文華東方與三星聯手推出「科技結合美食」的饗宴也是一例，鏡頭一拍，即可看到牛肝菌、姬松茸等食材生動地躍進眼前的湯碗；此外，在東京、吉隆坡、香港甚至台北，也都曾推出「無光晚餐」，在暗黑的空間張開五感，感受細微。這些，都是沉浸式用餐體驗。
蔡惠茹表示，「曾到晶華客座的主廚森田隼人，就是日本知名沉浸式體驗的私廚，他絕不先告知餐廳位在何處，而是約在某一車站，再搭接駁車前往，用五感吃一餐、菜色隨四季變化，開幕至今一位難求」；在西班牙、上海，也不乏此類體驗，但每餐要價動輒上萬元，「實在是因為成本太高」。
以晶華為接待小廚師為例，得先有專屬空間、投資上百萬投影設備，還要有多元的廚藝團隊配合。但業者也發現，客層愈來愈廣，從親子到商務甚至家族聚餐，每次用餐限定12人、包場的比例也愈來愈高，下午還加場親子營，小朋友DIY甜點、媽媽們下午茶，同樣場場爆滿。
「Le Petit Chef小廚師」是透過最新研發的3D裸視軟體、結合精密的投影與動畫技術，並加入主廚料理以及美食元素，創造出一整套的新奇餐飲體驗。小廚師進入第二版，他帶著饕客從故鄉法國馬賽啟程，遊歷歐亞的海上與陸上絲路，發掘異國食材與特色料理，用餐者隨他翻動書頁，乘著鳥兒飛翔世界，在海浪聲中喝一口黃瓜湯，品嘗著干貝、鱈場蟹、海膽、魚子醬等大海鮮味；瞬忽來到充滿驚奇的中東市集，混搭著香料的鮮美龍蝦上桌；又或飛越喜馬拉雅山，在雪峰之巔品嘗天山雪蓮的清甜爽口；一趟趟的旅程，接連不斷的美食，彷彿在味蕾展開了一千零一夜的奇幻故事。即起可透過台北晶華官網預定，每人3,800元。
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